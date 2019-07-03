Каждый гражданин Республики Армения должен чувствовать, что государство крепко стоит за его спиной. Об этом в ходе торжественного заседания, посвященного 101-летию прокуратуры Армении и Дню сотрудника прокуратуры, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Каждый гражданин Республики Армения, каждый человек в Республике Армения в нашей стране должен чувствовать себя защищенным так, как чувствуют себя в состоявшихся семьях. Это чрезвычайно важная миссия, и прокуратура играет ведущую роль в этой миссии”, — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что право в Армении больше не должно быть элитным даром. “Каждый гражданин должен быть уверен, что эти люди, носящие форму и погоны, без остатка служат праву каждого гражданина, независимо от его статуса, социального положения, происхождения, места проживания, работы и занятия. Эта миссия имеет историческое, переломное, революционное значение”, — отметил премьер-министр РА.

Премьер-министр Пашинян деятельность прокуратуры за последний год оценивает как эффективную. “Я считаю, что за последний год прокуратура Республики Армения четко показала, что она действительно прокуратура гражданина Армении и готова выполнить ту миссию, которую высший носитель власти Армении — народ ставит перед ней. Я хочу поблагодарить всех сотрудников прокуратуры за проделанную ими работу и выразить надежду, что в ближайшее время эта работа будет эффективнее, и каждый день, каждый год все больше граждан Армении, все граждане убедятся, что эта прокуратура — их прокуратура, прокуратура их права, прокуратура их безопасности, прокуратура, обеспечивающая их будущее, — подчеркнул Никол Пашинян. — Место преступника в тюрьме, преступник может оказаться на свободе в лишь условиях, когда у всех нас будут гарантии, что его свобода не угрожает обществу, как минимум, находится в сфере управляемости”.

Он подчеркнул, что деятельность прокуратуры в борьбе с коррупцией должна быть более эффективной. “При этом, говоря о коррупции, мы не должны иметь в виду так называемую прошлую коррупцию или нынешнюю. Коррупция есть коррупция, независимо от того, было ли это допущено бывшим чиновником или действующим в настоящее время. В этом плане мы, действительно, стоим перед рубежом прошлого и будущего, и я считаю, что самой важной миссией правоохранительной системы является зажжение красного света перед прошлым, в переносном смысле этого слова, и зеленого света перед будущим, и доступность этого будущего, обеспечение доступа к этому защищенному правовому и законному будущему”, — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что их цель заключается в том, чтобы каждый гражданин РА считал День работника прокуратуры и своим днем, поскольку самой существенной содержательной функцией прокуратуры является охрана и защита прав граждан и интересов государства.

“Недавно по одному поводу я прочитал известную статью армянского просветителя Микаэла Налбандяна и сделал для меня две отметки из этой статьи, которые хочу сейчас процитировать. Цитата первая: “Закон наказывает преступника. Азиат видит здесь лишь месть, но мы в этом справедливом возмездии видим защиту публичного права”. Вторая цитата: “Жизнь нации в правосудии и на этом основании может возникнуть только одна нация, то есть добиться прогресса. Причина гибельных страниц нашей многолетней истории — нехватка справедливости и правосудия в нашей действительности, что является самым мощным фактором, разделяющим нацию, народ, когда люди делятся на первую и вторую категорию, когда право бывает инструментом элитарного применения. Эта реальность имела множество отображений в нашей классической литературе и фольклоре. На данный момент я вспоминаю рассказ “Честь бедных”, который является примером того, как права рядового гражданина, материально необеспеченного гражданина могут быть попраны в тех случаях, когда казалось, что справедливость и правосудие должны стоять на защите этого гражданина”. Неслучайно, что в нашей действительности еще до сих пор одна из самых распространенных пословиц такова: “Имеющий владыку будет сохранен, а не имеющий попадет в лапы к волку”. К сожалению, очень долгое время наша правовая система, правоохранительная система часто действовали именно по этой логике. Я специально процитировал классика, чтобы мое слово не было политизировано в контексте конъюнктуры текущего времени. В контексте нашей классической литературы, истории я показал, что это отнюдь не новая проблема, это не проблема последних десятилетий, эта проблема очень долгое время, иногда фрагментарно, сопровождала нас. И сейчас именно решение этой проблемы является нашей самой важной миссией, и, в первую очередь, самой важной миссией прокуратуры”, — подчеркнул премьер-министр РА.