Во французском Страсбурге с 23 по 29 июня проходила очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, участвовавшие в которой члены делегации НС РА по возвращении выступили с чрезвычайно важным заявлением, заинтересовавшим политические круги и всех, кто интересуется представлением на мировой арене Карабахской проблемы.

Дело в том, что армянская делегация отказывается отныне использовать эту важную европейскую структуру в качестве платформы армяно-азербайджанских столкновений. Более того, отныне наши депутаты намерены выступать с общеевропейской повесткой, но при этом любая провокация со стороны Азербайджана удостоится адекватного ответа.

“У нас будет общеевропейская повестка, и, помимо волнующих Армению вопросов, будем затрагивать также проблемы, волнующие Совет Европы и европейские государства”, — заявил член делегации НС РА, представитель правящего блока “Мой шаг” Владимир Варданян, добавив, что в ходе сессии наша делегация работала весьма активно как на пленарных заседаниях, так и в комиссиях. При этом, естественно, коснулся воинственной пропаганды соседнего государства в отношении Армении.

Трудно, конечно, представить, что ПАСЕ, долгие годы служившая ареной столкновений позиций Армении и Азербайджана по карабахскому вопросу, перестанет быть таковой для противоборствующих сторон, тем не менее отметим, что эта европейская структура сама занялась Азербайджаном, отслеживая процессы, протекающие в соседней стране. В повестку дня сессии были включены прошедшие серьезное обсуждение в правовом комитете законопроекты, раскрывающие коррупционные схемы в Азербайджане. А большая часть евродепутатов, по словам членов нашей делегации, занимает в отношении Азербайджана достаточно жесткую позицию. И чем больше подобных законопроектов, тем хуже для Азербайджана, у которого не останется ни возможности, ни времени для новых провокаций — против Армении, разумеется. В соседней стране каждый Божий день попираются права человека, коррупция процветает во всех сферах, препятствуется работа журналистов и т. д. Чем не тема для обсуждения в европейской структуре, в государстве-члене которой имеют место подобные негативные явления.

При всем этом, представленность в той или иной европейской структуре непременно предполагает лоббинг интересов данной страны, государства, для повышения эффективности которого члены нашей делегации расширили свое присутствие в различных политических группах ПАСЕ. В частности, Татевик Айрапетян, Владимир Варданян и Рубен Рубинян представлены в политической группе Европейской народной партии, Сос Аветисян — в группе Социалистов и партии зеленых, а Ованнес Игитян — в Альянсе либералов и демократов. Напомним, что все поименованные народные избранники представляют правящий блок “Мой шаг”.

Наши депутаты убеждены, что, как заявил Сос Аветисян, “не следует замыкаться к одном-единственном ритме — необходимо иметь возможность по разным направлениям продвигать повестку нашей страны”.

“Вовлеченность во влиятельные политические группы даст возможность нашим представителям в перспективе стать докладчиками. Если нам удастся стать хорошими докладчиками по иным ебщеевропейским вопросам, то станем легитимными и наше слово станет более влиятельным”, — сказал Владимир Варданян.

Для нашей делегации отныне важно, чтобы волнующие нас вопросы озвучивались представителями других стран. Реализация подобной задачи, естественно, требует кропотливого труда, что, надеемся, под силу нашим депутатам. Для начала Владимир Варданян представил два проекта: один из них посвящен 70-летию Женевских конвенций, другой — вкладу Совета Европы в укрепление международного сотрудничества в области гуманитарной деятельности и прав человека.

Что касается голосования делегации Армении по вопросу восстановления в правах российской делегации в ПАСЕ, члены нашей делегации заявили, что голосование Рубена Рубиняна “против” было всего лишь технической накладкой, в целом же позиция делегации НС РА совершенно четкая: государства-члены ПАСЕ непременно должны иметь право голоса, и все проблемные вопросы должны обсуждаться в этой структуре.