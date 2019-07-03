Государство Июль 03, 2019 | Автор : admin

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко планирует осенью посетить Армению с визитом, который может быть совмещен с проведением следующего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель комиссии от российской стороны Юрий Воробьев.

“Прозвучало предложение провести следующее заседание межпарламентской комиссии в Армении, в Гюмри, ориентировочно в конце октября. Мы не можем точно сказать о времени проведения, по срокам мы отдельно согласуем и всех предупредим. Это связано с другими официальными визитами. Валентина Матвиенко должна быть осенью в Армении, может быть, мы как раз совместим визит с нашим мероприятием”, — сказал Воробьев, подводя итоги 31-го заседания межпарламентской комиссии, прошедшего в Москве. По его словам, на заседании обсуждался “очень важный вопрос: как улучшать наши отношения через общественные связи, через общественные организации”. “В России около 300 некоммерческих общественных организаций армян. Большая община проживает в России. Мы очень уважаем их и хотели бы, чтобы они работали на сближение наших народов”, — сказал сенатор.

Напомним, что в конце минувшей недели состоялось 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. Армянскую делегацию возглавлял вице-спикер НС РА Ален Симонян. В рамках визита состоялись встречи А.Симоняна с вице-спикером СФ ФС РФ, сопредседателем МПК с российской стороны Юрием Воробьевым, заместителем председателя Госдумы ФС РФ Сергеем Неверовым.