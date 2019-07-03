Ни для кого не секрет, что за годы независимости не раз предпринимались попытки по разработке закона о кино, что, к сожалению, так и не привело к нужному результату. Прогресс в данном вопросе наметился в последнее время: уже можно констатировать, что дело сдвинулось с мертвой точки и приобрело серьезный размах. Во-первых, 16 апреля уже официально объявлен Днем армянского кино.

Законопроект “О внесении дополнения в Закон РА “О праздниках и памятных днях РА”, устанавливающий эту дату в качестве праздника отечественного кино, был принят парламентом Армении 19 июня. Таким образом, законодательный орган страны проголосовал за пропаганду армянского кино и режиссеров, увеличение мотивации кинодеятелей и подчеркивание роли кино в глобальной политике, что поспособствует развитию и процветанию этой важнейшей сферы культуры. Но это лишь начало: впереди стоит более важная задача по созданию закона о кино и ряд инициатив, которые сыграют важную роль в кинополитике государства. И в этом направлении тоже есть серьезные подвижки: с января этого года “Фонд развития кино “Золотой абрикос”, при финансовой поддержке Европейского Союза, серьезно занялся разработкой проекта Закона РА “О кино”.

Проектом руководит представитель “ЕВРИМАЖ” в Армении Сусанна Арутюнян: уже создана рабочая группа, в состав которой вошли координатор проекта, главный советник председателя Союза кинематографистов Армении Араик Манукян, руководитель юридической группы “ЛегалЛаб” Нарек Ашугатоян, квалифицированный эксперт в области кино, член юридической группы “Тер-Тачатян” Андраник Ваанян, кинопродюсер, эксперт в области кино Мелик Карапетян, продюсер, режиссер, вице-президент компании “Барс Медиа” Инна Саакян, киновед, пресс-секретарь рабочей группы Варя Ованнисян. Команда, занимающаяся разработкой документа, считает, что наличие закона о кино для Армении — необходимость: он станет важнейшим импульсом, который поспособствует развитию армянского кино, облегчит процесс заключения международных договоров (зарубежные партнеры всегда апеллируют к теме отсутствия закона в нашей стране) и т.д.

На данный момент можно утверждать, что впервые появилась возможность создать проект закона о кино, путем проведения профессиональной специализированной экспертизы и с привлечением авторитетных зарубежных экспертов. 17 июня по инициативе Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта под председательством Мхитара Айрапетяна уже были созваны парламентские слушания на тему “О возможных законодательных решениях в сфере кино”, в которой приняла участие и рабочая группа, работающая над созданием закона о кино. По повестке слушаний обстоятельно выступили и подняли актуальные проблемы заместитель министра науки, образования, культуры и спорта РА А.Хзмалян, глава делегации ЕС в Армении П.Свитальский, представитель инициативы “Всеармянская федерация фильмопроизводителей” О.Галстян, руководитель Армянского офиса программы “Креативная Европа” С.Григорян, депутаты НС Н.Зограбян, А.Костанян и др. По итогам слушания, руководитель секции телевидения, радио, печати и информации В.Тевосян коснулся кино как мощного инструмента медиавоздействия, подчеркнул необходимость вскрытия и анализа, поисков объективных и субъективных причин существующих проблем. По убеждению депутата фракции “Мой шаг”, следует объявить культурную революцию и идти путем разрешения проблем.

Как отмечает руководитель юридической группы “ЛегалЛаб” Нарек Ашугатоян, при разработке закона о кино следовало собрать всю необходимую информацию, а потому процесс пошел по трем направлениям. Это непосредственные встречи с различными фокус-группами (более 25) и обсуждения с представителями сферы армянского киноискусства, встречи и обсуждения с экспертами в области кино, изучение международного кинозаконодательства и всех законопроектов о кино, ранее разработанных в Армении. “Необходимость в законе есть, поскольку мы говорим о господдержке сферы кино, которой пользуются ее представители. На протяжении лет основные жалобы касались именно вопроса организации процесса господдержки. Нам стало очевидно, что этот процесс обязательно должен быть урегулирован на законодательном уровне. Так что первая причина — зачем нам необходим закон о кино в том, чтобы объективно и грамотно организовать господдержку. Все остальное (ее эффективность, возможность использовать альтернативные источники финансирования для развития киноидустрии и пр.) — производные от этого процесса”,- сказал он. В свою очередь кинопродюсер, эксперт в области кино Мелик Карапетян подчеркивает, что закон о кино важен, поскольку “установит четкие правила игры” для всех заинтересованных сторон.

Надо сказать, что рабочая группа стала единой площадкой для всех представителей сферы, аккумулирующей все идеи, предложения и инициативы, направленные на создание закона. Не так давно по ее приглашению, согласно рабочему графику проекта, Армению посетила международный эксперт, продюсер, представитель “ЕВРИМАЖ” в Польше Ирена Стшалковская. Были проведены три рабочих раунда, во время которых были подробно обсуждены все положения будущего армянского законопроекта, рассмотрено международное законодательство в сфере кино, вопросы копродукции Европейского кинорынка, а также состоялся обстоятельный разговор вокруг Европейской конвенции совместного кинопроизводства, европейском опыте участия в кинопроизводстве телекомпаний и т.д. Одна из последних встреч рабочей группы состоялась 24 июня — на ней уже обсуждались вопросы законодательных взаимоотношений кино и телевидения, европейский опыт этого взаимодействия, а также армянские реалии.

На эту встречу были приглашены председатель Совета Общественной телерадиокомпании Армении Ара Ширинян, председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, руководитель Центра медиа-инициатив Нуне Саргсян и руководитель программы “Креативная Европа” в Армении Седа Григорян. Выводы по итогам этой дискуссии в виде регулировок также нашли свое отражение в проекте закона. Еще несколько корректировок, и в скором времени итоги всех встреч рабочей группы, предложения, озвученные фокус-группами и замечания зарубежных экспертов будут обобщены юристами рабочей группы, и первый вариант проекта закона о кино будет вынесен на широкое общественное обсуждение.