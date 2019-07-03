Экономика Июль 03, 2019 | Автор : admin

В ванадзорском технологическом центре был подведен итог цикла мероприятий под названием “Армения — инженерная неделя”. На церемонии закрытия присутствовал всемирно известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф, который приехал познакомиться с выставкой инженерных решений и возможностями лучших начинающих компаний.

Министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян рассказал, почему Юрий Джоркаефф захотел принять участие в этом мероприятии. “Вчера мы участвовали в создании нового армянского брэнда, и господин Джоркаефф, узнав, что у нас есть Министерство индустрии высоких технологий, сказал мне, что многие его друзья хотят знать, как они могут помочь армянской высокотехнологичной сфере, как могут делать инвестиции и участвовать в этом деле. Я сказал господину Джоркаеффу, что есть множество программ, в которых можно участвовать, и мы можем обсудить это в дальнейшем. Вспомнил, что я должен был принять участие в церемонии закрытия “Инженерной недели” и сказал господину Джоркаеффу, что при желании ознакомиться с этой сферой мы можем вместе поехать в Ванадзор, с чем он согласился с большим удовольствием”, — сказал министр.

По инициативе правительства РА, фонда “Инкубатор предприятий” и Инженерной ассоциации в конце июня в Ереване и Ванадзоре прошел ряд мероприятий под названием “Армения — инженерная неделя”. Состоялись трехдневные узкоспециальные семинары, выставки и мероприятия по обмену опытом в сфере высоких технологий.