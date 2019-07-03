Начало этой недели ознаменовалось хорошей новостью для местного промсектора. Глава Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян заявил о том, что Армения будет развивать новую промышленную сферу — производство базальтового волокна. По его словам, уже проведены переговоры с японскими коллегами, которые достаточно глубоко продвинулись в исследовании новых технологий в данной сфере.

Планируем использовать их научный потенциал и опыт для производства базальтового волокна в Армении. Дело в том, что композитные материалы и особенно базальтовое волокно являются более мощным ресурсом, чем нефть и газ, поскольку уже прочно вошли в нормы инновационного строительства. Но подобными ресурсами обладают редкие страны, и Армения в их числе”, — пояснил г-н Вермишян.

У нас в стране уже действует завод по производству базальтового волокна, продолжил он, но объемы его производства небольшие. Поэтому очень возможно, что японские коллеги окажут содействие также в строительстве нового завода и расширении действующего производства.

“Думаю, производство базальтового волокна может стать для Армении стартом для развития новой промышленной сферы”, — обрисовал радужные перспективы глава Комитета по градостроительству.

Кстати, ровно месяц назад в ходе правительственного заседания г-н Вермишян рассказал о заинтересованности китайских предпринимателей инвестировать в Армении несколько миллионов долларов в производство стройматериалов на основе армянского сырья. Речь вновь шла о базальтовом волокне, которое широко используется в композитных материалах и профильных конструкциях, дорожных сетях, теплоизоляции и пр.

Мировой спрос растет

Интерес иностранных инвесторов к сфере вполне понятен. Достаточно сказать, что ежегодный мировой спрос на базальтовое непрерывное волокно превышает 500 млн тонн. Ведь спектр применения этого материала практически безграничен, а долговечность, устойчивость к коррозии, исключение тепловых и химических воздействий еще больше его расширяют. Более того, практически по всем параметрам он превосходит стекловолокно. В свое время технология его производства была засекречена, поскольку оно использовалось в военной промышленности СССР.

Сегодня же основными производителем базальтового волокна является Россия. Пять из действующих девяти заводов расположены именно здесь.

Причем производство базальтового непрерывного волокна в этой стране растет двузначными темпами. Происходит рост в основном за счет наращивания выпуска продукции на крупнейшем предприятии — ООО “Каменный Век”. Общий же отраслевой показатель загрузки мощностей в 2018 году составил порядка 85-90%. Но работают российские производственники в основном на украинском базальте, поскольку из местного сырья качественного волокна не получается.

В Китае также сейчас действует один завод мощностью в тысячу тонн в год и параллельно при содействии государства строится большое предприятие в 30 тыс. тонн базальтового волокна ежегодно, которое планируется использовать для внутренних нужд. Армения же с ее неисчерпаемыми запасами базальта, химический состав которого обеспечивает получение базальтового непрерывного волокна самого высокого качества, естественно, может быть крайне интересна для них. Несмотря, однако, на наличие огромных запасов сырья у нас в стране, для получения добавленной стоимости, то есть для запуска производства базальтового волокна в Армении, требуются многомиллионные инвестиции.

С кризисом справились, кредит закрыли

С учетом перспективности этого направления, еще в 2014 году у нас было запущено производство базальтового волокна под торговой маркой ARMBAS. Собственником предприятия была компания “Аргел”, которая и запустила производство в одноименном селе Котайкской области. Планов было громадье, тем более, что ЗАО “Аргел” было не только производственной, но и научной компанией, разработавшей новый вид печи по получению базальтового волокна, да и саму технологию производства.

Изобретение было запатентовано на имя предприятия, поскольку инженерам компании удалось разработать действительно уникальную технологию производства базальтового волокна с соответствующими температурными режимами плавки сырья. Высокое качество производимой продукции сразу же нашло отклик среди покупателей, и компания начала поставки на российский рынок. Однако резкие колебания российского рубля в 2014-2015гг. оказали свое негативное влияние, поскольку поставлять продукцию по текущему курсу рубля компании “Аргел” было невыгодно. Пришлось приостановить поставки и думать над тем, как рассчитаться с банком за взятую ссуду в несколько миллионов долларов, которые ранее были направлены на старт производства.

Можно было, конечно, переключиться на европейское направление, найдя там партнеров, с которыми можно заключить контракты на поставку. Тем более, что на европейском рынке всегда наблюдается большой спрос на базальтовую нить, которая к тому же стоит там довольно дорого. Но вопрос в том, что для вхождения на этот рынок необходимо иметь соответствующий сертификат, процедуры получения которого длятся довольно долго, да и стоят очень дорого.

С банком, несмотря на сложности, все же удалось рассчитаться за последние годы, отметил в беседе с нами собственник предприятия Эдик Григорян. Теперь вот ведутся переговоры о новом займе в размере 4-4,5 млн долларов, которые необходимы сейчас для перезапуска завода. Компания думает и о возможном привлечении инвесторов, за счет вложений которых можно будет увеличить мощность предприятия с нынешней тысячи тонн базальтового волокна в год до пяти тысяч.

В ожидании результатов экспертизы

Большой интерес, по словам нашего собеседника, проявляют арабские страны. На сегодня с одной из арабских компаний достигнута договоренность о поставках базальтового волокна. Но, прежде чем начать сбыт, нужно дождаться результатов проводимой там экспертизы на предмет определения качественных характеристик композитной арматуры в разных условиях: в кислой среде, щелочной и др. Предварительные показатели очень воодушевили арабских предпринимателей. Все сейчас ждут итогов исследований, которые будут готовы к концу этого года.

Если все пойдет по плану, то уже к маю следующего года “Аргел” начнет экспортировать свою продукцию в арабские страны. А до этого за счет кредитных средств г-н Григорян намерен осуществить техническую модернизацию, оснастив предприятие в том числе и энергосберегающим оборудованием, что позволит снизить себестоимость продукции.

“Сейчас с банком ведем переговоры для получения кредита, обсуждая, в частности, как именно завод будет погашать ссуду все те месяцы, которые необходимы для технического переоснащения. Думаю, консенсуса с кредитором достигнем. Но пока на руках у меня не будет конкретных договоров с заказчиками о регулярных поставках, к кредитным средствам я не обращусь”, — поделился глава предприятия.

Арабские предприниматели очень сильно заинтересованы в продукции компании, вплоть до того, что хотят стать акционерами, осуществить вложения на сумму в 40 млн долларов для расширения предприятия и увеличения его мощностей. Конкретика появится буквально через несколько месяцев, когда будут готовы результаты проводимых там исследований. Кроме них интерес проявляют и французские бизнесмены. Поэтому “Аргел” параллельно работает сейчас и в направлении сертификации в Европе. При этом г-н Григорян не сомневается — заказчики найдутся при любом раскладе, учитывая то, что в мировой строительной индустрии к базальту приглядываются все внимательнее. А армянский базальт отличается очень высокими качественными характеристиками. Остается всем этим воспользоваться.