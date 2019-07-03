Экономика Июль 03, 2019 | Автор : admin

Мэрия Еревана при содействии ЕС в этом году начнет программу по установке солнечных систем на крышах 90 домов. Как сообщили в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, здания для первого этапа уже выбраны: зданий будет 50 вместо 45.

“Энергия, получаемая от солнечных фотовольтовых систем, будет направлена на обеспечение электричеством лифтов, а также межэтажного и дворового освещения зданий. Кстати, благодаря программе, будут установлены новые энергосберегающие светодиодные светильники”, — отметил начальник управления развития и инвестиционных программ аппарата мэрии Еревана Тигран Саркисян.

В соответствии с критериями, выбранные здания в основном 9-14-этажные, с плоскими и солнечными крышами. Важно было также наличие семей разных социальных групп.

Планируется также наиболее социально необеспеченным семьям предоставить энергосберегающие светодиодные светильники”, — сказал Т.Саркисян.

Проект “Ереван — солнечная община” имеет для города как энергетическое, социальное, так и экологическое значение. Благодаря проекту значительно сократятся выбросы парниковых газов (около 850 тонн CO2 в год).

Ереван является членом “Соглашения мэров”, что означает, что город обязался до 2020 года сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 20%, отмечает ответственный по международному сотрудничеству отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Андреа Баджиоли.

“Система будет служить жителям не менее 25 лет. В результате город будет пользоваться энергией возобновляемых энергетических ресурсов”, — добавил Т.Саркисян.