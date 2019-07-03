Возвращение на родину гражданина Армении Завена Карапетяна и гражданина Азербайджана Элвина Ариф-оглу Ибрагимова, состоявшееся в минувшую пятницу при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК), удостоилось одобрительной реакции международных посредников по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении “приветствовали одновременное освобождение 28 июня заключенных и выразили признательность усилиям Международного комитета Красного Креста за содействие этому первому позитивному шагу в отношении задержанных”. Они также призвали стороны принять дополнительные конкретные гуманитарные меры с целью скорейшего укрепления атмосферы, благоприятной для предметных переговоров и достижения мира. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, встретившись с сопредседателями Минской группы Игорем Поповым (Россия) и Эндрю Шофером (США), представляющими также французского сопредседателя МГ Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, приветствовал результаты консультаций сопредседателей, в том числе проведение встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, состоявшихся под эгидой Минской группы 15 апреля в Москве и 20 июня Вашингтоне. Комментируя обмен задержанными между Баку и Ереваном, который состоялся днем 28 июня, Лайчак приветствовал “этот гуманитарный шаг, который показывает, как диалог может принести к положительным результатам для людей, затронутых конфликтом”, и выразил свою полную поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.

В Армении, между тем, крайне сдержанны в оценках. Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, выразив радость по поводу возвращения на родину Завена Карапетяна, в то же время отметила, что состоявшаяся передача граждан Армении и Азербайджана не является применением принципа “всех на всех”. “Речь не идет об обмене, поскольку Армения изначально заявила, что передает незаконно пересекшего государственную границу 16 марта текущего года Элвина Ариф-оглу Ибрагимова в Азербайджан без каких-либо условий, основываясь на принципах гуманности. …Ибрагимов не совершал тяжкое преступление, поэтому в его отношении применим личный подход, исходя из соображений гуманности. Мы также приняли к сведению решение властей Азербайджана передать оказавшегося 20 июня 2017г. при неизвестных обстоятельствах на территории Азербайджана гражданина Армении Завена Карапетяна, и при посредничестве МККК организована его репатриация”, — сказала она журналистам. Нагдалян подчеркнула, что вопрос находящихся на территории Азербайджана граждан Армении всегда находится в центре внимания МИД Армении, неоднократно поднимавшего этот вопрос в различных форматах и на различных встречах, в том числе недавно в Женеве.

К сожалению, очень мало надежды на возможность освобождения и возвращения на родину пребывающего в азербайджанских застенках жителя села Бердаван Тавушской области Армении Карена Казаряна. Несмотря на заверения армянских властей о том, что Казарян не является военнослужащим и страдает психическими заболеваниями, азербайджанский суд вынес циничный приговор — 20 лет заключения по обвинению в попытке диверсии. Изначально было понятно, что дело в отношении Казаряна стало лицемерным ответом Баку на содержание в тюрьме Арцаха двух азербайджанских диверсантов-террористов — Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, обвиняющихся не только в незаконном пересечении арцахской границы граждан, но и в убийстве в 2014г. армянского офицера и 17-летнего гражданина Республики Арцах.

Кстати, руководитель “Международного центра человеческого развития”, политолог Теван Погосян по этому поводу выступил с призывом не совершать прежних ошибок и не забывать фактор и мнение представителей Арцаха при реализации подобных программ. Он убежден, что действия Азербайджана обусловлены отнюдь не гуманитарными соображениями, а направлены на то, чтобы не оказаться в неудобном положении в глазах мирового сообщества. По его словам, Армения свой шаг в гуманитарном вопросе так или иначе совершила бы, о чем свидетельствует и заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что если пересекший границу окажется гражданским лицом, то его отпустят. Азербайджан же начал предлагать обмен по принципу “всех на всех” сразу после задержания двух диверсантов в Арцахе. Погосян призвал быть внимательными, не идти на поводу у Баку, указав на недопустимость обмена преступника на просто заблудившегося человека, а также на необходимость укрепления границы во избежание повторения подобных инцидентов. Он указал на то, что Арцах по каким-то причинам не участвует в программах народной дипломатии, в том числе по вопросам пленных и без вести пропавших, подчеркнув необходимость изменения этой ситуации, тем более, что власти Армении неоднократно заявляли о необходимости возвращения Степанакерта за стол переговоров.

Всякого рода заверениям Азербайджана Погосян не доверяет. Баку не выполняет венские и санкт-петербургские договоренности о создании механизмов расследования инцидентов, даже на расширение полномочий группы Каспшика не соглашается, не соблюдает договоренности о прекращении огня в период сельскохозяйственных работ, отметил эксперт, подчеркнув, что Азербайджан вряд ли пойдет на серьезные шаги по изменению атмосферы. Более того, Теван Погосян убежден, что Азербайджан попросту тянет время, пытаясь подобрать благоприятный в плане геополитической ситуации момент для реализации своих милитаристских планов. “Мы должны работать над тем, чтобы развивать возможность нанесения серьезного контрудара”, — отметил Погосян, указав на необходимость повышения не только боеготовности армии, но и уровня информационной безопасности, в частности, в вопросе недопущения воздействия азербайджанской пропаганды на настроения в Армении.

Лучшая защита — нападение, подчеркнул эксперт, отметив необходимость проявления большей инициативности со стороны МИД Армении, дабы не оказаться в роли реагирующего на выпады Азербайджана.

На сохраняющуюся высокую вероятность возобновления военных действий указывает и герой Арцаха, генерал-лейтенант Аршавир Гарамян, который 26 июня указом президента Арцаха Бако Саакяна был назначен секретарем Совета безопасности республики. Говоря в беседе с “Арцахпресс” об угрозах вокруг Арцаха, генерал отметил, что их нужно рассматривать во внутренней и внешней плоскости. “Во внешнем направлении сейчас происходят процессы, которые напрямую или косвенно негативно влияют на безопасность Арцаха. Сказанное касается также Армении, поскольку Арцах и Армения находятся в одной и той же системе безопасности и существующие угрозы общие”, — сказал Гарамян.

“Первоочередная угроза для нашей безопасности — это неурегулированные отношения с Азербайджаном, неполноценная представленность Арцаха в переговорном процессе. Вероятность возобновления военных действий остается высокой из-за этих и ряда других факторов, особенно когда об этом открыто говорят в Азербайджане.

С другой стороны, происходящие в мире и особенно в нашем регионе процессы также передают плохие сигналы и независимо от того обстоятельства, какие шаги мы предпринимаем для нейтрализации или сведения к минимуму угроз, направленных против страны, ситуационные изменения региональных процессов содержат в себе новые риски. Внешние и внутренние опасности, как правило, взаимосвязаны. Например, когда мы говорим о возможном возобновлении военных действий с Азербайджаном или различном воздействии на Арцах со стороны внешних сил, то нужно понять, что это выражается не только на поле боя”, — отметил он.

По словам генерала, по всем правилам гибридной войны заметны действия противника в контексте политических, экономических, информационных атак, которые, возможно, на первый взгляд рассматриваются с точки зрения рисков внутренней безопасности, однако в действительности содержат внешний след. “В плане внутренней безопасности, конечно, у нас есть задача увеличить показатели нашего экономического развития, сделать более гибкой систему государственного управления, способствовать улучшению демографических показателей, установлению здоровых отношений в обществе. В создавшейся военно-политической обстановке считаю сверхзадачей мобилизацию ресурсов всех частей нашего народа — Армении, Арцаха и Диаспоры, без чего будет очень сложно”, — подчеркнул Аршавир Гарамян.