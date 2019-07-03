Спорт Июль 03, 2019 | Автор : admin

Армянская студенческая спортивная делегация с 3 по 14 июля 2019 года примет участие в 30-й летней универсиаде.

Соревнования состоятся в Неаполе. В составе спортивной делегации 14 спортсменов и 4 тренера. Армянские студенты будут соревноваться в следующих видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, фехтовании, прыжкам в воду и таэквондо.

Делегацию в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА приняли министр Араик Арутюнян, заместители министра Гриша Тамразян и Геворг Лорецян.

Араик Арутюнян пожелал удачи студентам, отметив, что государство придает важность развитию студенческого спорта, и в ближайшее время в этой сфере ожидаются серьезные изменения. По его словам, планируется создать студенческие спортивные лиги. “Для государства в плане укрепления позиций на международной арене важны также и спортивные победы. В международной политике спорт занимает важное место, и не случайно, что мощные государства стремятся принять участие в самых мощных соревнованиях и занимать высокие места. Наше государство также придает важное значение спортивным достижениям, рассматривая их как средство укрепления международных позиций”, — сказал министр.

Руководитель делегации, генеральный секретарь студенческой спортивной федерации Армении Ованнес Габриелян отметил, что благодаря полноценной поддержке РА они смогут достойно предстать на Универсиаде.

“Мы начали готовиться почти год назад, работая с различными федерациями и международными организациями. На Универсиаде будут около 10 тысяч делегатов из 160 стран. В этом году мы приняли участие и на зимней универсиаде с делегацией из 10 человек, однако, несмотря на хорошее участие, не смогли получить медалей”, — отметил Габриелян.

В этом году в турнире будут соревноваться по 18 видам спорта. Студенческой спортивной делегации Армении в прошлые годы на этом международном турнире, проводимом каждые 2 года, удавалось завоевывать медали. В частности, на последних трех Универсиадах армянская делегация завоевала 17 медалей, в том числе 5 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых. Среди 160 стран, участвующих в турнире, Армения всегда была в списке 30 стран, показавших более высокие результаты.

С 1995 года студенческая спортивная федерация Армении является полноправным членом Международной федерации университетского спорта.