Государство Июль 05, 2019 | Автор : admin

Российские пограничники на армяно-иранском КПП “Агарак”, в сотрудничестве с сотрудниками Комитета по государственным доходам РА, предотвратили очередную попытку ввоза наркотиков на территорию Армении.

В результате личного досмотра гражданина Армении, прибывшего из Ирана, была обнаружена кристаллическая масса белого цвета весом 190 граммов, предположительно наркотик метамфетамин. На данный момент соответствующие органы Армении проводят комплексные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления.