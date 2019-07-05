Ереванский филиал Московского государственного университета имени М.Ломоносова основан в марте 2015 года, тут функционируют пять факультетов: прикладной математики и информатики, юриспруденции, международных отношений, лингвистики и экономики.

В нынешнем году он проводил первых выпускников — 13 из 42 молодых людей, получивших путевку в жизнь, окончили вуз с Красным дипломом.

На торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам Ереванского филиала МГУ присутствовал премьер-министр РА Никол Пашинян. Обойдя аудитории и лаборатории вуза, глава правительства вместе с ректором университета Виктором Садовничим в примыкающем к учебному корпусу сквере посадили елки.

Премьер выступил также с поздравительной речью.

“Существование такого университета в Армении, в Ереване полностью совпадает с нашими представлениями о будущем, поскольку мы уверены, что все те проблемы, которые существуют в Республике Армения, имеют один ключ к разрешению. И это ключ к знанию, к умению и к исследованиям И вот такие университеты приносят с собой в Армению огромный опыт в сфере образования, науки, исследований, и воспользоваться этим опытом для нас, наших граждан, нашей молодежи — исключительная возможность. Подобные университеты дают нам возможность расширить наш кругозор. Я неоднократно говорил, что в качестве стратегического видения мы представляем, что граждане Армении должны владеть как минимум несколькими иностранными языками. И в этом ряду владение русским имеет важное и особое значение”, — сказал Пашинян, выразив благодарность правительству Российской Федерации за заинтересованность и содействие созданию этого университета.

Поздравив выпускников, премьер-министр счел очень важным и символичным, что первые выпускники Ереванского филиала университета получают свои дипломы в новой Армении.

“Изменения, которые происходят сегодня в Армении, происходят при Вашем содействии и участии. И сегодня Вы, как выпускники, как лица с высшим образованием, имеющие степень бакалавра, несомненно, внесете свой вклад в дальнейшее развитие Армении, дальнейшее развитие армяно-российских отношений, которое для Армении всегда имело стратегическое значение, имеет и должно иметь”, — сказал Пашинян, подчеркнув, что сегодняшние выпускники должны знать: будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек каждый из них. Успех этих молодых людей премьер-министр посчитал успехом Армении, армянского народа, а теперь и успехом МГУ, поскольку они должны повысить авторитет университета и его, и без того, высокое имя.

Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова доказал, что имеет хороший потенциал для дальнейшего развития, в то же время укрепляя армяно-российские отношения, подчеркнул в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

“Сфера образования играет очень важную роль в развитии двусторонних отношений. Еще большее усиление этой роли будет способствовать укреплению стабильности и перспектив сотрудничества между двумя странами”, — сказал дипломат Копыркин, пожелав, чтобы филиал развивался и в дальнейшем, успешно и эффективно работал во имя двусторонних интересов Армении и России.

“Армения очень богата талантами, и это следует сохранить, ибо сила народа, сила государства, Вашей страны заключается именно в талантливых людях. Берегите филиал, растите и достигайте новых успехов”, — напутствовал выпускников ректор МГУ Виктор Садовничий.