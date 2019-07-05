Регион Июль 05, 2019 | Автор : admin

Мэр французского города Бур-де-Пеаж Натали Ниезон направила письмо мэру арцахского города Мартуни Мгеру Хачатряну, в котором подтверждает приверженность подписанной между двумя городами Декларации о дружбе.

“Я хочу заверить Вас в моей непоколебимой приверженности соглашению, подписанному с Мартуни. Дружеские отношения, которые мы установили между Бур-де-Пеажом и Вашей общиной актуальны, как никогда ранее, и я хочу, чтобы мы продолжали их развивать”, — говорится в письме.

Натали Ниезон подчеркнула, что ее беспокоит судьба армянского населения, проживающего в Арцахе и, в частности, в Мартуни. “Я не недооцениваю сложность вашей действительности, но я знаю, что президент Французской Республики, которого я поддерживаю, полностью выполняет свою посредническую миссию перед сопредседателем Минской группы. Я надеюсь, что продолжающиеся переговоры по мирному урегулированию конфликта между Арцахом и Азербайджаном, в которых активно участвует Франция, будут иметь ожидаемый результат”, — отметила Натали Ниезон.

Она также сообщила о намерении посетить Мартуни: “От имени всех сотрудников мэрии мы объявим в Мартуни о важности нашей дружбы, которая, я уверена, имеет светлое и прочное будущее”.