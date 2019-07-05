Государство Июль 05, 2019 | Автор : admin

В Тегеране состоялось 16 заседание Совместной межправительственной комиссии между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и министра энергетики ИРИ Резы Ардаканиана.

Как сообщили в офисе Мгера Григоряна, вице-премьер в своей приветственной речи поблагодарил иранскую сторону за организацию заседания межправительственной комиссии и теплую встречу армянской делегации. Вице-премьер назвал эффективной работу рабочих групп в эти дни и выразил уверенность в том, что отведенное для заседания время будет максимально эффективно использовано для согласования вопросов торгово-экономической повестки двух стран.

Мгер Григорян отметил, что текущий высокий уровень армяно-иранских связей, основанных на традициях взаимного доверия и добрососедства, является залогом углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Вице-премьер подчеркнул, что 16 заседание межправительственной комиссии является первым после ратификации парламентами двух стран временного Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Ираном. Он посчитал заседание хорошей возможностью рассмотреть новые возможности развития торговых отношений в двустороннем и многостороннем форматах также в рамках соглашения.

В ходе заседания члены комиссии обсудили вопросы углубления сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, коснулись возможностей развития отношений в области энергетики, окружающей среды, транспорта, финансов, торговли, экономики, образования, культуры и в других отраслях.

В конце заседания состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании о 16 заседании Совместной межправительственной комиссии между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.