Государство Июль 05, 2019 | Автор : admin

В ходе судебного заседания по делу бывшего председателя правления Союза добровольцев “Еркрапа”, генерала Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян адвокат Григоряна Левон Багдасарян представил суду ходатайство о немедленном изменении меры пресечения в отношении Григоряна, предложив изменить меру пресечения в виде ареста и применить залог в размере 10 млн драмов.

Были представлены также результаты медицинских заключений, данных МЦ “Наири”, и болезни, диагностированные при взятии Манвела Григоряна под стражу.

Напомним, что Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в незаконном приобретении, транспортировке и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также совершении хищений разного рода.

Столичный суд общей юрисдикции полностью отклонил ходатайство. Председательствующий на заседании судья Мнацакан Мартиросян пояснил, что, если обвиняемый, находящийся под арестом, доставлен в суд, это уже свидетельствует о том, что он в состоянии участвовать в процессе, другой вопрос, что могут возникнуть проблемы со здоровьем в ходе заседания.

Решением суда для оценки здоровья бывшего депутата НС, бывшего председателя правления Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна будет проведена межведомственная судебно-медицинская экспертиза. Она поручена Министерству здравоохранения. Суд также представил широкий круг вопросов, на который должна ответить экспертиза.