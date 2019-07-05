Золотой киносезон можно считать открытым. В воскресенье в Ереване стартует XVI Международный кинофестиваль “Золотой абрикос”. Долгожданный кинопраздник продлится неделю и вновь продемонстрирует лучшие фильмы знаменитых режиссеров и престижных международных кинофестивалей, а также киноработы не известных армянскому зрителю авторов.

В этом году фестиваль претерпел определенные изменения: “отцы-основатели” фестиваля передали бразды правления молодым кадрам, которые пообещали руководить и проводить фестиваль на достойном уровне. Поддержку “Золотому абрикосу” оказывает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА в партнерстве с ВиваСелл-МТС.

На нынешний фестиваль поступило 740 фильмов, а мероприятие включает как конкурсные, так и внеконкурсные программы. Конкурсных номинаций две — “Полнометражный международный фильм” и “Короткометражный региональный фильм”.

А вот “палитра” внеконкурсных программ намного богаче и представлена разделами “Ереванские премьеры”, “Региональная панорама”, “Ретроспективный показ”, “Дань уважения”, “Кривой Абрикос” (новинка). В рамках программы “Полнометражный международный фильм” будут соревноваться 12 игровых и документальных картин, а во второй — “Короткометражный региональный фильм” — 25 фильмов режиссеров из Армении, Грузии, Ирана и Турции. По словам программного директора “Золотого абрикоса” Карена Аветисяна, включение документального кино в конкурсную программу “Полнометражный международный фильм” было не случайным: в отличие от игрового, документальное не особо популярно у зрителей и объединение в одном конкурсе обоих жанров поможет приобщить зрителя к документалистике, не только занимающей важное место в мировом киноискусстве, но и представляющей актуальные и интересные картины. В рамках “полного метра” зрителям, в частности, представят драму английского режиссера Ричарда Биллингема “Рэй и Лиз”, работу грузинки Нино Жвания “Парад”, новую работу нашего известного режиссера Эдгара Багдасаряна “Эркен Гишер” (“Долгая ночь”), фильм китайского режиссера Цзяня Сина “Зима за зимой”, а также картину “Дылда” молодого российского режиссера Кантемира Балагова.

О последнем стоит сказать несколько слов: в свои 27 лет Балагов уже успел громко заявить о себе. Парень из Нальчика с детства любил кино: с 18 лет самостоятельно снимал ролики и вместе с друзьями — мини-интернет-сериалы. Не желая останавливаться на достигнутом, он обратился к Александру Сокурову, который в то время уже третий год вел режиссерскую мастерскую в Кабардино-Балкарском университете. Не будучи лично знаком с известным режиссером, Кантемир все же написал Сокурову и был зачислен сразу на третий курс. В итоге он окончил Кабардино-Балкарский университет в Нальчике по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Некоторые короткометражки Балагова были показаны на 67-м кинофестивале в Локарно. В 2017 году дебютировал в качестве режиссера с полнометражным фильмом “Теснота” в программе “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ. В 2017 году удостоен премии GQ Россия в категории “Открытие года”.

В 2019 году Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля как лучший режиссер и премию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за фильм “Дылда”, который был представлен в программе “Особый взгляд”.

“Ереванские премьеры” по традиции представят лучшие картины престижных кинофестивалей мира — Каннского, Роттердамского, Берлинского и других. Среди них фильм “Синонимы” израильского режиссера Надава Лапида, удостоившийся в этом году главной награды Берлинского МКФ — “Золотого медведя”; документальная картина проживающей в США китаянки Чжу Шэнцзэ “Настоящее. Совершенное” (победительница Роттердамского и призер Венецианского кинофестивалей); “Человек, который удивил всех” Алексея Чупова и Натальи Меркуловой (Россия) и другие. Кстати, как сообщила руководитель международного отдела фестиваля Варвара Ованнисян, ввиду большого интереса к программе “Ереванские премьеры” организаторы фестиваля решили на этот раз сократить число пригласительных билетов, что позволит большему числу людей посмотреть фильмы-призеры престижных кинофестивалей. Стоимость билетов вполне приемлемая: от 1000 до 2500 драмов. Что касается новинки этого фестиваля — программы “Кривой Абрикос”, куратором которой является искусствовед Виген Галстян, то в ней будет представлено 5 фильмов: она будет состоять из радикальных, экспериментальных и порой экстремальных картин. По понятным причинам картины этой программы будут показываться в полночь.

Программа “Ретроспективный показ” представит фильмы почетных гостей фестиваля — 4 картины мексиканца Карлоса Рейгадаса и 2 фильма нашего соотечественника из Молдовы Артура Аристакисяна. В свою очередь, программа “Дань памяти” представит работы мэтров кино разных лет: Бернардо Бертолуччи, Франко Дзеффирелли, Жаку Кебадьяну, а также рано ушедшей из жизни Марии Саакян и т.д. А вот внеконкурсная программа “Региональная панорама” вызвала неоднозначную реакцию в армянском обществе. В ней будет представлено 5 фильмов, снятых в Армении, Грузии, Иране, Турции и Азербайджане. Последний впервые подал заявку на участие в нашем фестивале и, по словам Карена Аветисяна, в этом не стоит искать политического подтекста, так как “формат “Золотого абрикоса” международный, и поэтому любая страна имеет право подать заявку и быть отобранной”. Однако, по мнению широких слоев армянской общественности, лояльность и “широту души” в данном вопросе организаторам фестиваля проявлять не стоило. Ни для кого не секрет, что если бы Армения послала свой фильм на аналогичное мероприятие в Азербайджан (ну, или решила бы принять участие в каком-либо другом конкурсе или мероприятии), результат был бы не просто отрицательным, но и чреват самыми агрессивными нападками в наш адрес. Чего стоит недавний скандал с неучастием игрока “Арсенала” Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы, проводимом в Баку. Не говоря уже о последнем инциденте — отказе Азербайджана предоставить армянской делегации дополнительные письменные гарантии безопасности для обеспечения беспрепятственного въезда в страну и участия в 43-м заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящем с 30 июня по 10 июля в Баку. Об этом журналистам на брифинге 3 июля сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. По ее словам, Азербайджан воспрепятствовал участию армянской делегации в заседании, и наша страна уже направила официальный протест руководству и государствам-членам ЮНЕСКО, призвав обратить внимание на этот порочный образ действий.

И получается, что нашим людям и всему, связанному с Арменией, в Азербайджан путь заказан, так что проявлять “толерантность” в данном случае бессмысленно, и воспринимается воюющим с нами соседом как слабость. А вот киноспециалисты считают, что картиной азербайджанского производства, которую собираются показать на кинофестивале (документальная лента “Молокане” Саглары Тюрбеевой, повествующая о национальных меньшинствах и исчезновении молоканской культуры в Азербайджане) нас особо не удивить: молокане прекрасно живут в Армении, мы о них знаем не понаслышке и сами сняли про них много фильмов. И, в отличие от Азербайджана, в нашей стране об исчезновении их культуры говорить не приходится…

Еще один проект, проводимый в рамках фестиваля — это GAIFF Pro. Он включает в себя мастер-классы и питчинг-выступления, мастерские по разработке фильмов и сценариев, рынки для кинопроектов и уже запущенных в производство фильмов для режиссеров Армении, Грузии, Ирана, Турции и Азербайджана. По словам руководителя программ GAIFF Pro Соны Карапогосян, этот проект откроет новые перспективы финансирования и сотрудничества для местных кинематографистов. Будет ли у этого проекта результативность, покажет время… Тем более, что у общественности и творческих деятелей Армении опять-таки возникло недоумение, связанное с необходимостью, эффективностью и целесообразностью участия в этом проекте “толерантного” Азербайджана…