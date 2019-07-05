Общество Июль 05, 2019 | Автор : admin

В Национальной библиотеке Армении начался цикл мероприятий, посвященных столетию получения учреждением статуса государственного.

В большом выставочном зале таманяновского корпуса библиотеки открылась выставка под названием “Дар библиотеке”, в рамках которой представлены книги с автографами выдающихся представителей армянской интеллигенции, почетные грамоты, врученные библиотеке.

“Здесь только небольшая часть коллекции нашего хранилища. Представлены книги, которые дарили библиотеке общественные, политические, культурные деятели — Комитас, Ованес Туманян, Сильва Капутикян и другие великие. Они имеют интересное содержание”, — отметила заведующая отделом неприкосновенной литературы Национальной библиотеки Армении Алиса Адамян, добавив, что в библиотеке хранится более восьмидесяти грамот, однако в экспозиции представлены только образцы, посвященные 4 июля 1919 года, когда библиотека получила статус государственной.

Касаясь открывающейся в читальном зале экспозиции “Литература библиотеки Ереванской мужской гимназии”, завотделом сказала, что именно на основе литературы этой гимназии сформировалась Национальная библиотека Армении.

Этими выставками, призналась госпожа Адамян, они хотят напомнить писателям, издателям, что библиотека — это то важное место, где хранятся их книги и передаются поколениям.