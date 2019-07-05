Государство Июль 05, 2019 | Автор : admin

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся развития гражданской авиации Армении, решения проблем, существующих в сфере.

“Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект концептуальной программы развития гражданской авиации Республики Армения, чтобы определить, какого стратегического направления мы придерживаемся в сфере развития гражданской авиации в Республике Армения. Ранее у меня бывали поводы сказать, что наличие в современном мире действенных национальных авиакомпаний является важным компонентом государственной атрибутики. И, конечно, наша общая цель и желание — на авиационном рынке иметь армянские компании, компании из Армении. Я хочу, чтобы мы не путали понятия, потому что дееспособность примененных ранее систем и механизмов еще должна быть обсуждена, но то, что из Армении и в Армению должны летать самолеты с флагом Армении, для меня это не вызывает сомнений. Другой вопрос, с какой стратегией, какой тактикой, какой “дорожной картой” мы должны достичь решения этой проблемы”, — отметил Н.Пашинян.

В ходе совещания был представлен проект Концепции развития гражданской авиации Армении. Мероприятия и программы, включенные в документ, послужат основой для разработки политики, осуществляемой в сферах гражданской авиации и относящихся к ней сфер, уточнения полномочий государственных органов, сфер ответственности и функций, реформирования правового поля и разработки плана конкретных действий. Никол Пашинян поручил руководителям соответствующих ведомств продолжить обсуждения вокруг представленных предложений.