Промышленно развитым регионом Арагацотн не был даже в советские годы, чем и отличался от остальных областей Армении. Наличие здесь множества научно-исследовательских институтов, среди которых Бюраканская астрофизическая обсерватория, Институт радиофизики и электроники, Институт физических исследований и др., придало области статус научного центра республики. После развала Союза ситуация, конечно же, резко изменилась, и многим из этих учреждений пришлось пережить не лучшие времена в связи с сокращением финансирования и отсутствия заказов.

Сегодня Арагацотнская область больше ориентируется на сферу сельского хозяйства и туризм. Вода здесь хорошая, климат тоже благоприятный, благодаря чему сельхозпродукция довольно высокого качества. Среди минусов можно выделить то, что из-за отсутствия развитой промышленности в области здесь не было и нет железной дороги.

Большие перспективы есть и в плане развития туризма, учитывая то, что по количеству историко-культурных памятников эта область, можно сказать, лидирует в Армении. Близость к Еревану дает огромное преимущество, а новая дорога, ведущая из столицы в Арташат по трассе Север-Юг, внесла еще большее оживление как в плане перевозки сельхозпродукции, так и турпотока.

Консенсуса достичь удается

На сегодня главная задача, которую обозначил в беседе с нами губернатор области Давид Геворкян, — создание рабочих мест и улучшение социально-экономических условий в регионе. Для этого сейчас проводятся активные встречи с потенциальными инвесторами, чтобы понять, где и какого направления проект можно будет реализовать.

“Наша область специфична во многих аспектах, включая даже и то, откуда местные жители в свое время переселились сюда. Без преувеличения можно сказать, что это происходило буквально со всех частей нашей исторической родины. Поэтому люди очень разные, что делает работу руководителя области довольно сложной. С кем-то приходится общаться подольше, чтобы объяснить свои подходы, с другим — покороче, а третьего и вовсе надо уговаривать. Конечно, бывают и проблемы. Но это нормальный процесс. Во всяком случае, консенсуса удается достичь”, — делится особенностями характеров местных жителей губернатор области.

Природно-климатические условия в Арагацотне, продолжил он, тоже очень разные. К примеру, бывает так, что люди в Аштараке уже гуляют по улицам в майках, а в это время в Апаранском районе некоторые дороги закрыты из-за метели. Столь серьезная разница в климате приводит к тому, что сельское хозяйство в области развивается по разным направлениям, сказываясь в том числе и на уровне развития той или иной общины. Как бы то ни было, глава Арагацотской области, находящийся на своем посту всего несколько месяцев, намерен развивать регион по новой логике для улучшения социально-экономических условий жителей области.

“Прежде всего надо начать с того, какое состояние имеем сейчас. Поэтому я уже дал распоряжение соответствующим работникам нашей администрации составить карту бедности по всей области. Несмотря на то, что по показателю бедности мы занимаем довольно хорошие позиции (первую или вторую строчку среди областей страны с лучшими показателями в этом направлении), нас, естественно, такая ситуация не удовлетворяет. Предстоит еще много работы, чтобы снизить показатель уровня бедности в области с нынешних примерно 16% до 13%, далее 10% и т.д. По отдельным районам я, конечно же, представляю, где наибольшее число бедных людей, понимаю также и то, что надо делать для улучшения ситуации. Но, чтобы перейти к практическим шагам, надо иметь конкретно разработанную карту бедности — причем не просто по районам, а по отдельным общинам”, — рассказал о своих подходах г-н Геворкян.

Содействие за счет бизнеса

На самом деле, разработкой подобного документа, по его словам, должна была заняться не областная администрация, а Министерство труда и по социальным вопросам, чтобы сегодня по всем регионам можно было бы представить реальную ситуацию. Однако губернатор не намерен тратить времени на то, пока Минтруда займется этим. Поэтому решил для себя самостоятельно, точнее, усилиями руководимой им команды, понять, что к чему и сразу перейти к действиям.

Говоря о практических шагах, губернатор отметил, что идей в этом направлении довольно много. Например, можно комплексно направить государственные программы и частные инвестиции в наиболее нуждающиеся общины. По словам г-на Геворкяна, еще в то время, когда он занимал пост заместителя министра территориального управления и развития, ему предлагали крайне интересную модель для улучшения социальных условий людей, вовлеченных в фермерские хозяйства. Для этого нужно создать специализированный фонд негосударственного характера с участием предпринимателей, специалистов разных сфер, в частности, сельского хозяйства.

За счет аккумулируемых в этом фонде средств можно приобрести семена и другие необходимые материалы для обработки земельных участков, а потом предоставить все это жителям того или иного села на безвозмездной основе, позволяя им получить доход со своих приусадебных участков. Помимо материальной помощи, специалисты фонда будут проводить и консультации с сельчанами, чтобы последние грамотно обрабатывали свои земли.

“Не секрет, что у нас есть серьезная проблема в контексте расчетливого ведения хозяйства. В итоге, деятельность такого фонда позволит, с одной стороны, оказать помощь социально необеспеченным людям, а с другой — будет содержать в себе образовательный элемент. Тем самым, можно мотивировать и других, учитывая, что средства фонда должны аккумулироваться за счет пожертвований бизнесменов. Это одна из идей в плане того, как на практике снижать показатель бедности в области. Заодно будем по возможности направлять инвестиционные проекты в те общины, где эффект от их реализации окажется гораздо более ощутимым”, — рассказал наш собеседник.

Делать инженеров из сельчан не надо

Серьезные усилия придется приложить и для увеличения доли используемых в области земель сельскохозяйственного назначения. Из 218 тыс. гектаров посевных площадей сегодня обрабатывается порядка 40-50%, хотя, по мнению губернатора, эта цифра преувеличена. Причину подобной ситуации г-н Геворкян объясняет в основном отсутствием во многих общинах оросительной воды, плюс — неправильным распределением земельных участков сельчанам во время приватизации в 90-х годах прошлого столетия. Из-за этого многие сельчане имеют разрозненные участки, находящиеся на разных концах общинной территории, что делает их обработку крайне невыгодной, с экономической точки зрения. Выход губернатор видит в создании и эффективном управлении сельских кооперативов.

“Если сказать одним предложением, как сделать так, чтобы люди начали жить лучше, то, на мой взгляд, они должны продолжать заниматься тем, чем занимались ранее, но более умным и эффективным способом. Если человек годами обрабатывал землю, то не надо его делать инженером. Просто надо, чтобы и местные жители, и государство поменяли свой подход к делу и практическими шагами шли к тому, чтобы в селах начали зарабатывать больше денег”, — высказал свое видение ситуации губернатор Арагацотна.

Что конкретно он имел в виду, пояснил на примере сферы животноводства, отметив, что вместо кавказской бурой породы коров, которую сейчас держат многие сельчане в области, надо переходить на племенное хозяйство, отличающееся высокой производительностью, особенно в плане объемов молока.

Государство готово оказать содействие

Уже стартовала госпрограмма, в рамках которой при приобретении поголовья племенного крупного рогатого скота годовая ставка по привлеченным кредитам составит всего 2%. Для субъектов же приграничных регионов, вовлеченных в программу социального содействия, а также сельскохозяйственных кооперативов ставка и вовсе будет нулевой. Средства фермерам предоставляются сроком на пять лет. Причем максимальный размер кредита на одного бенефициара не должен превышать 300 млн драмов, а стоимость одного животного — не более 1 млн драмов. Приобретать ли поголовье крупного рогатого скота у местных животноводческих фермеров или импортировать его из-за рубежа, участники программы могут решить самостоятельно.

Учитывая благоприятные природно-климатические условия Арагацотнской области, инвесторы серьезно заинтересованы в создании ферм крупного рогатого скота. По словам г-на Геворкяна, на стадии реализации сейчас находится проект строительства фермы по современным технологиям, в рамках которого в область будет завезено около 1000 голов племенного рогатого скота. Причем, как показывают предварительные расчеты, цена, по которой впоследствии собственники фермы намерены продавать коров, такая же, как сегодня на местные сорта.

“Но, с точки зрения получения доходов от содержания коров, получается очень большая разница. Просто надо работать с сельчанами, объяснить им эффективность. Тем более, что второй важный блок программ госсодействия фермерам — это прямое финансирование, к которым относится, например, программа строительства “умных” животноводческих хлевов, что позволит улучшить как кормовую базу, так и условия содержания животных”, — резюмировал губернатор.

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