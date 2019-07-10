Регион Июль 10, 2019 | Автор : admin

Комитет по правам человека Парламентской Ассамблеи ОБСЕ права приветствовал признание Геноцида армян парламентом Италии и решение Франции об утверждении 24 апреля как День памяти жертв Геноцида. Об этом на своей странице в Facebook написал глава армянской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, член фракции НС РА “Мой шаг” Айк Конджорян.

“Только что Комитет по правам человека новой Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял целый параграф, которым приветствуется признание Геноцида армян парламентом Италии и решение Франции об утверждении 24 апреля как День памяти жертв Геноцида”, — написал Айк Конджорян. Он также отметил, что попытки Турции и Азербайджана торпедировать принятие этого пункта были пресечены.