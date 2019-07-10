Государство Июль 10, 2019 | Автор : admin

Согласно программе военного сотрудничества между двумя армянскими республиками, 3 июля с рабочим визитом Армию обороны посетил начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.

В сопровождении командующего АО, генерал-майора Карена Абрамяна начальник Генштаба ВС Республики Армения побывал на ряде направлений передовой линии, ознакомился с осуществленными на месте и продолжающимися инженерно-строительными работами, комплексными процессами, направленными на совершенствование механизмов сдерживания противника, сообщили в пресс-службе МО Республики Арцах. В ходе рабочего визита была затронута также и оперативно-тактическая ситуация на передовой, были обсуждены все те проблемы, которые по программе военного сотрудничества двух армянских республик должны быть реализованы в ближайшее время.