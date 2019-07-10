По инициативе правительства вчера была созвана внеочередная сессия Национального Собрания, повестка которой достаточно внушительна — помимо изменений и дополнений в порядка двух десятков действующих законов, правительство предложило проект закона “О представителе Республики Армения в Европейском суде по правам человека”. Документом, фактически, предлагается создать офис представителя, устанавливаются статус представителя и иные отношения, связанные с этой должностью.

Пост представителя РА в ЕСПЧ, которого назначает премьер-министр, отныне будет считаться государственной административной должностью в аппарате главы исполнительной власти.

Помимо того, что занимающее эту должность лицо представляет интересы РА в Евросуде, организует исполнение вердиктов и постановлений этой структуры, он способствует также внедрению в правовой системе РА европейских критериев прав человека.

Представитель Армении в ЕСПЧ будет иметь офис, первого заместителя и заместителя, в процессе пребывания в должности обязан проявлять политический нейтралитет, по истечении срока пребывания в должности не имеет права представлять или оказывать консультационную помощь лицу или лицам по поводу дел, поступивших из ЕСПЧ в период его пребывания в должности.

Что касается требований, предъявляемых к кандидатам на эту должность, то представителем может быть назначен гражданин РА, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее образование, владеющий, помимо армянского, английским или французским языками. Ну, а знание в совершенстве законодательства РА и международных правовых актов, естественно, обязательно.

Представитель будет подотчетен исключительно премьер-министру, причем ежеквартально. А для обеспечения деятельности представителя будет создан офис, который, в свою очередь, подотчетен представителю. Заметим, что с в 2004 года в Минюсте функционирует Управление по связям с ЕСПЧ, также содействующее деятельности полномочного представителя РА в ЕСПЧ.

Актуальность принятия этого закона (а также изменений и дополнений в других законодательных актах) правительство обуславливает внедрением новых методов работы в ЕСПЧ, а также ростом численности исков наших граждан против Армении. Так, в 2013 году было представлено 28 позиций по жалобам в ЕСПЧ, в 2014 — 35, в 2015 — 19, а вот в 2016 году число это резко возросло, достигнув 70. И цифра эта проявляет тенденцию роста.

Что касается вердиктов, то в 2013 году их было вынесено 2, в 2014 — 4, 2015 — 8, 2016 — 15, 2017 — 12, 2018 — 16, а лишь за первые 3 месяца 2019 уже обнародовано 10 вердиктов. Наряду с численностью зафиксировано также усложнение характера нарушений.

Исполнительная власть аргументирует необходимость принятия закона также и тем обстоятельством, что полномочный представитель Армении в ЕСПЧ и обслуживающее его Управление, будучи в составе Минюста, работают в порядке совместительства, что повышает их нагрузку.

Относительно полномочий представителя РА в ЕСПЧ, проект предусматривает: он представляет позицию Армении в ЕСПЧ, ведет со стороной-истцом переговоры по вопросу мирного урегулирования проблемы, участвует в рассмотрении дела в качестве третьей стороны после консультаций с премьер-министром или полномочными органами, представляет ходатайство о рассмотрении вердикта палаты Евросуда в Большой палате ЕСПЧ.

У народных избранников, естественно, возникли вопросы: имеется ли статистика, по вине кого конкретно из судей Армении приходится выплачивать кругленькие суммы по вердиктам ЕСПЧ. Выяснилось, что подобной статистики не существует (хотя отдельные депутаты жаждали привлечения к ответу служителей Фемиды), более того, представитель Минюста заявил, что в некоторых случаях людям приходится добираться до ЕСПЧ вследствие несовершенства законодательства РА. Так, по 107 из 111 дел зафиксированы нарушения, и Республика Армения выплатила своим гражданам 1 млн 360 тыс. евро. И это в том случае, когда ЕСПЧ потребовал 21,5 млн, но после вмешательства правительства сумма значительно сократилась.

Народные избранники предложили также не спешить с принятием закона и перенести слушание во втором чтении на период осенней сессии (во втором чтении он должен быть обсужден в течение 24 часов), непременно зафиксировать в документе, что постпредом РА в ЕСПЧ может быть только гражданин РА, исключив двойное гражданство, а учитывая то обстоятельство, что претендовать на эту должность может человек, достигший 25-летнего возраста, законодатели потребовали, чтобы учитывался и трудовой опыт. Прозвучало, естественно, и мнение, что можно было развить ныне действующее в составе Минюста управление, а не создавать новую структуру, тем более переводя представителя РА в ЕСПЧ из системы Минюста в прямое подчинение премьер-министру.

Напомним, что ныне Армению в ЕСПЧ представляет Егише Петросян, до него эту должность занимал Геворг Костанян.

Вчера законопроект был принят в первом чтении — за него проголосовал 61 депутат, при том, что предыдущий законопроект поддержал 101.

P.S. Вчера утром до начала работы парламент минутой молчания почтил память жертв ужасной автоаварии на Зодском мосту и ДТП на территории Грузии.