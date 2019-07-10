Регион Июль 10, 2019 | Автор : admin

В рамках 28-й международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге 4 июля состоялась приватная встреча председателя Центрального банка Армении Артура Джавадяна и президента Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной.

В Управлении по связям с общественностью и СМИ ЦБ РА сообщили, что стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя организациями в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза.

За встречей последовало подписание соглашения о сотрудничестве и обмене информацией между двумя центральными банками в области контроля над финансовыми рынками.