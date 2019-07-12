Государство Июль 12, 2019 | Автор : admin

Генеральная прокуратура РА приглашает всех молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе отдельных авторов, творческие группы, учебные заведения принять участие в новом молодежном конкурсе по созданию социальной антикоррупционной рекламы на тему “Вместе против коррупции”. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Напомним, что на состоявшемся в прошлом году международном конкурсе представитель Армении был признан третьим призером.

В рамках конкурса указанные возрастные лица и группы в качестве антикоррупционной социальной рекламы должны подготовить плакаты и видеоматериалы на тему “Вместе против коррупции” и до 1 октября 2019 года отправить на официальный сайт www.anticorruption.life.

Конкурс имеет международное участие, он проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ. Основным организатором является Генеральная прокуратура Российской Федерации, а соорганизаторами являются Генеральная прокуратура Республики Армения и генпрокуратуры Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также структуры, наделенные полномочиями по противодействию коррупции стран-членов БРИКС — Индии, Бразилии, Китайской народной республики, ЮАР. То есть конкурс по тем же правилам будет проводиться и в указанных странах.

В работах, представленных на конкурс, в плакатах и видеороликах, должны оригинально, метко и впечатляюще отражаться представления авторов о коррупции, как о нетерпимом социальном, общественном явлении, ее проявлениях и негативных последствиях в самых различных сферах, об основных ожиданиях и требованиях правоохранительных органов в борьбе с этим злом, а также о международном сотрудничестве в этой сфере.

Цель конкурса — распространить и укрепить идеи отказа от любых коррупционных явлений, бескомпромиссной борьбы против этого и единства в этом вопросе с привлечением молодежи. Конкурс состоит из двух туров: полуфинала и финала и проводится в двух номинациях: “Лучший плакат” и “Лучший клип”.

В первом туре национальное жюри из всех работ, представленных армянскими участниками в период с 1 октября по 31 октября, выберет тройку лучших, авторы которых удостоятся поощрительных призов. Таким же образом своих призеров будут выбирать и национальные жюри других стран-соорганизаторов. Затем три лучшие работы в номинациях будут представлены международному жюри, состоящему из представителей стран-соорганизаторов, которое с 1 по 15 ноября подведет окончательные итоги отбора лучших из представленных из всех стран работ, и в декабре в рамках Международного дня борьбы с коррупцией в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей.