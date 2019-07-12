Экономика Июль 12, 2019 | Автор : admin

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян в Екатеринбурге принял участие в Глобальном саммите производства и промышленности (GMIS 2019).

Цель саммита — создать мосты между производителями, правительствами, общественными организациями, технологами и инвесторами, а также обсудить перспективы трансформации глобальной экономики Четвертой промышленной революции. Тигран Хачатрян в качестве докладчика участвовал в министерском панельном обсуждении “Диверсифицированное развитие и определение будущего промышленной конкурентоспособности Евразии. От политики до практических шагов”. Он представил наблюдения о разработке единой промышленной политики ЕАЭС, подчеркнув вовлечение высоких технологий в контексте повышения производительности в производственных процессах.

В рамках GMIS 2019 Тигран Хачатрян встретился с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Свердловской областью и Арменией.