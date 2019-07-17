Регион Июль 17, 2019 | Автор : admin

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова восхищена гостеприимством армян, умением уважительно общаться и разговаривать на самые сложные темы. Своими впечатлениями от визита в Армению Захарова поделилась в эфире программы “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” на телеканале “Россия 24”.

“Местное гостеприимство не знает пределов. Это действительно очень красиво, это очень вкусно, это очень весело. И вы знаете, что самое фантастическое: я была принята и меня принимали совершенно разные люди. Это были и разговоры с журналистами, это были и разговоры с официальными лицами, потому что я была в командировке там, это были и представители общественности, это были представители культуры и так далее… Вы знаете, мы обсуждали все темы: мы обсуждали темы политические, мы обсуждали темы сложные, мы обсуждали темы исторические, мы обсуждали темы достаточно болезненные.

Меня поразило, как очень темпераментные люди, для которых вопросы истории, собственной культуры и собственного достоинства являются частью национальной гордости, имеют возможность уважительно общаться и разговаривать на самые сложные темы. Это признак культуры и величия, доступный не всем”, — сказала М.Захарова.