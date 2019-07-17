В первый день недели среди армянской общественности распространился текст протокола 119-й сессии Венецианской комиссии, доступ к которому, как выяснилось, ограничен. Он касается ситуации в судебной системе РА, и особенно — сложившейся вокруг Конституционного суда.

Подчеркнем — доступ к протоколу был ограничен (не совсем понятно, какие западни содержит в себе данный неоднозначный термин — к тому же в наш век стремительного распространения информации, но однозначно грифа “Совершенно секретно” на нем не было), и сразу после обнародования в Армении некоторыми СМИ содержания документа с заявлением выступило Министерство юстиции РА.

“Правительство Республики Армения и Министерство юстиции остаются верны заявленным целям проведения глубинных реформ, направленных на восстановление доверия к судебной власти и оздоровление судебной системы”, отмечается в документе.

Однако недоумение министерства вызвал тот факт, каким образом доклад с ограниченным доступом или его содержание стали доступны кругу лиц, односторонне спекулирующих на вопросе.

В заявлении, в частности, отмечено: “Поскольку содержание доклада 119-й сессии Венецианской комиссии послужило поводом для спекуляции в прессе и породило ряд вопросов, думаем, что проблема больше касается комментария слова “веттинг” и тех способов и видов, при помощи которых этот инструмент был применен в разных странах. В частности, вызывает недоумение тот факт, как доклад с ограниченным доступом или его содержание стали доступны кругу лиц, односторонне спекулирующих вопрос.

Министерство юстиции привержено своему подходу, согласно которому в основе реформы судебной системы будут усовершенствование и реформа институтов декларации собственности, расходов, доходов и интересов судей, эффективное внедрение и применение объективных механизмов оценки поведения и имущественного положения судей. Так что в этом плане между прежними заявлениями и докладом Венецианской комиссии нет никакого разрыва. Примечательно, что за 119-й пленарной сессией ВК последовал визит главы Минюста Армении Рустама Бадасяна в Страсбург, где данные идеи были представлены более детально. Они были обсуждены и во время встреч с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, генеральным директором Совета Европы по правам человека и верховенству права Христосом Якумопулосом, главой ВК Джанни Букиккио и другими должностными лицами СЕ.

Во время встреч министр представил своим собеседникам также подходы правительства в судебно-правовой сфере, краткосрочные и долгосрочные приоритеты, возможные пути решения, которые были одобрены всеми партнерами. Было также отмечено, что Минюст не ограничится лишь кратковременными изменениями. Сейчас на этапе разработки находятся 2 важных стратегических документа, направленных на реформирование судебно-правовой системы и институциональную борьбу с коррупцией. Эти всеобъемлющие документы будут обобщены в ближайшее время и вскоре будут представлены широкой общественности.

Что касается ситуации вокруг КС, что также было затронуто в упомянутом докладе, то сообщим, что исполнительная власть еще не высказала никакой официальной позиции. Сообщаем и о том, что премьер-министр Никол Пашинян в ближайшее время выступит с заявлением относительно данного вопроса”.

В прессе нашло место и заявление общественной организации “Правовой путь”, в котором, в частности, приводится цитата из протокола Венецианской комиссии: “В результате обсуждений с делегацией из Европы власти Армении признали, что всеобщий веттинг действующих судей не является ни необходимым, ни полезным.

Делегация, прибывшая из Европы, и власти Армении пришли к согласию, что вместо веттинга следует усилить дисциплинарные процедуры, связав их с системой декларирования доходов и имущества”.

В заявлении также обращается внимание, что в протоколе в связи с известными утверждениями Ваге Григоряна о том, что в КС РА нет судей, кроме него и еще одного, избранного после вступления в силу соответствующего положения Конституции, отмечается чёткость и неоспоримость положения статьи 213 Конституции РА в котором предусмотрено дальнейшее пребывание в должности судебного состава Конституционного суда.

Коснулся вопроса и пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

В ответ на вопрос АРМЕНПРЕСС о том, как он прокомментирует замечания Венецианской комиссии, Владимир Карапетян отметил: “Во-первых, Министерство юстиции Республики Армения уже прокомментировало этот вопрос. Отмечу также, что считаю опубликованный документ неподходящим для комментирования. Мы также должны понимать, как внутренний конфиденциальный документ появился в прессе. Мы постараемся выяснить это обстоятельство через наших представителей в Венецианской комиссии и сделать соответствующие выводы. Как известно, Венецианская комиссия выражает свою позицию по какой-либо стране или проблеме посредством объявлений и официальных писем и сделала это 22 июня направленным премьер-министру письмом.

Также хочу подчеркнуть, что правительство Армении находится в постоянном контакте и эффективном сотрудничестве с партнерами Венецианской комиссии и придает большое значение двустороннему сотрудничеству в реализации судебно-правовых реформ”.

Об эффективном сотрудничестве Армении с Венецианской комиссией по всем вопросам судебной реформы говорится также в распространённом 15 июля на официальном сайте Венецианской комиссии пресс-релизе:

“В рамках плодотворного сотрудничества между властями Армении и Венецианской комиссией, в частности, в связи с проводимой судебной реформой, после встречи Министра юстиции и Председателя Букиккио, состоявшейся 2 июля 2019 года, Министр объявил, что он обратится к Комиссии с запросом относительно мнения Комиссии по проекту поправок к Судебного кодекса, как только будет готов проект, который в настоящее время разрабатывается в консультациях с Советом Европы”.