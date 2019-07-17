Государство Июль 17, 2019 | Автор : admin

По инициативе зампредседателя Комитета госдоходов РА Микаела Пашаяна в Республике Арцах было проведено очередное ежегодное мероприятие по формированию команд (teambuilding) для сотрудников управлений по информационным технологиям и международному сотрудничеству.

В Управлении информации и связей с общественностью КГД РА, приветствуя участников, Микаел Пашаян и министр финансов Арцаха Артур Арутюнян подчеркнули важность постоянного сотрудничества и обмена информацией между налоговыми органами двух республик.

Сотрудники Министерства финансов Арцаха провели презентацию достижений налогового органа Арцаха в области информационных технологий. В рамках мероприятия были подведены итоги достижений департаментов информационных технологий и международного сотрудничества КГД РА по осуществлению целей и задач предыдущей и предстоящей совместной работе. Обсуждалась необходимость совместной работы для достижения общих целей. Были организованы и игровые мероприятия, направленные на выявление личных качеств, навыков командной работы и эффективного сотрудничества между сотрудниками.

Заместитель председателя комитета Микаел Пашаян и начальник управления информационных технологий Ашот Мурадян также посетили Центральный оборонный комплекс.