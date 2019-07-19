На вчерашнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся событий 17 июля, произошедших в Иджеване.

В Иджеване произошли недопустимые развития, участники акции, организованной гражданами, занимающимися незаконной вырубкой деревьев, не подчинились законным требованиям полиции и нанесли телесные повреждения полицейским, 12 полицейских получили ранения. К счастью, не очень тяжелые, получили телесные повреждения и двое граждан”, — сказал премьер-министр, подчеркнув, что лица, осуществляющие незаконные рубки, желают навязать правительству незаконные условия.

“Хочу сразу сказать, что любая попытка навязать правительству незаконные условия удостоится самого жесткого противодействия”, — сказал Никол Пашинян.

Заместитель начальника полиции Вардан Мовсисян сообщил, что около 500 человек несколько раз перекрывали дорогу. “Около 18:00 полиция в рамках закона создала заграждение, чтобы освободить улицы. произошло столкновение, и полицейским камнями, палками, дубинками были нанесены телесные повреждения”, — сказал он.

Замначальника полиции отметил, что 8 человек перевезены в госпиталь полиции, их состояние удовлетворительное. По его словам, на данный момент ситуация контролируема, дороги открыты, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. 19 человек подвергнуты приводу, 13 из которых задержаны, а остальные отпущены под подписку о невыезде.

Никол Пашинян отметил, что около 36 человек должны были быть подвергнуты приводу, и поинтересовался, где находятся остальные.

В ответ замначальника полиции сказал, что ночью проводились оперативные действия, по адресам шли группы, однако многие не оказались по месту жительства. Сейчас ведутся работы по их обнаружению. Вардан Мовсисян исключил, что они покинут территорию республики.