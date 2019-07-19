“Налог на воздух” и в целом любые подобные понятия препятствуют развитию гражданской авиации, считает начальник Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян. При этом обещает, что приложит все усилия для того, чтобы этот налог в размере 10 тыс. драмов был полностью изъят из стоимости билетов по всем существующим в Армении авианаправлениям.

Приход с предусловием

Пойти на кардинальные шаги сразу не получится, поскольку ликвидация “налога на воздух” окажет свое воздействие на поступлениях в госбюджет. Но зато можно сделать исключение для новых направлений, учитывая то, что по ним объем поступлений по этой линии не запланирован. Более того, тем самым можно способствовать приходу на армянский рынок новых авиакомпаний, интерес у которых, судя по всему, довольно высок.

Сразу две бюджетные авиакомпании — ирландская Ryanair и венгерская Wizz Аir заявили о своей готовности начать работу в Армении уже летом 2020 года . По словам главы Комитета гражданской авиации, у нее уже имеется письменное согласие от компаний. Говоря о том, откуда будут летать новые лоукостеры в Ереван, глава Комитета предположила, что, скорее всего, это будут аэропорты базирования двух авиакомпаний.

Однако прежде чем прийти на наш рынок, компании поставили условие. Речь идет об отмене действующего “налог на воздух” в размере 10 тыс. драмов на новые направления, по которым сейчас не осуществляются рейсы из нашей страны. Плюс они хотят получить определенные скидки от аэропорта “Звартноц”. Сама г-жа Ревазян полагает, что именно этот налог и завышенные цены на обслуживание в аэропорту “Звартноц” являются основной преградой для появления на местном авиарынке новых компаний.

После длительных переговоров с представителями обеих компаний, Комитет гражданской авиации выступил с предложением правительству в законодательном порядке ликвидировать “налог на воздух” для новых авианаправлений. Но прежде здесь изучили мировой опыт, дабы в будущем не столкнуться с монополизацией рынка, когда некая компания, получая льготы, организовывает множество рейсов по разным направлениям, набирает популярность у граждан, а потом начинает ставить те или иные условия правительству.

“Дело в том, что, когда авиакомпания развивает новое направление, для нее это чревато довольно серьезными рисками. Требуется время, чтобы выстроить рынок и суметь нормально работать. Но во избежание монополизации местного рынка авиаперевозок мы планируем предоставить отсрочку на выплаты “налога на воздух” не всей авиакомпании, а непосредственно на новое направление полетов, которое она развивает. К примеру, если у нас нет на сегодня рейса Ереван-Марсель, то мы на пять лет снимем “налог на воздух” для этого направления, пока авиакомпания не сформирует свой рынок. Допустим, в первый год этот рейс начала осуществлять авиакомпания Ryanair. Так вот, она может получить льготу на пять лет. Но если на следующий год в этом же направлении начала работать и другая компания, то воспользоваться налоговой льготой может уже четыре года. Это делается для того, чтобы какая-то одна компания не могла вступить на рынок, открыть десять направлений, а потом стать монополистом. Тем более, что обе компании, намеревающиеся прийти на армянский рынок, имеют все технические возможности для этого. Для сравнения, Ryanair заказала 226 самолетов Boeing 737 MAX и вполне будет в состоянии выполнять множество рейсов одновременно”, — детально изложила суть дела г-жа Ревазян.

Аэропорт “Звартноц”, продолжила она, тоже готов пойти на встречные шаги, предоставив скидки на стоимость своего обслуживания, поскольку тоже заинтересован в развитии новых авиасообщений. Но о каком конкретно размере скидок идет речь, глава Комитета затруднилась ответить.

Кадры решают все

Впрочем, переговорный процесс со многими авиакомпаниями ведется непрерывно. На днях г-жа Ревазян отправится в Ростов-на-Дону для встречи с представителями авиакомпании “Азимут”, в ходе которой опять-таки будут обсуждаться вопросы об увеличении количества рейсов компании в Армению и созданию новых направлений. Однако во время своей поездки глава Комитета гражданской авиации планирует также встретиться с российским инвестором (имя которого пока не хочет разглашать), кто намерен создать в Армении завод по сборке и ремонту запчастей для самолетов.

“Переговоры пока находятся на начальной стадии. Но если они увенчаются успехом, то благодаря задействованию нового предприятия у нас в стране будет создано около тысячи рабочих мест”, — немного раскрыла подробности переговорного процесса г-жа Ревазян.

На вопрос, есть ли в Армении требуемое количество квалифицированных специалистов для работы в подобном предприятии, она пояснила, что необходимо будет организовать переподготовку и повышение квалификации армянских инженеров и представителей других специальностей авиационной сферы.

“В мире сейчас есть большой спрос как на летчиков, так и авиаинженеров. Поэтому сами компании заинтересованы в том, чтобы у них были свои подготовленные кадры”, — уточнила руководитель Комитета.

Что касается нашей авиационной школы, то, по оценке г-жи Ревазян, она находится в очень плачевном состоянии. Благо, есть инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в авиационное образование. Но окажется ли в центре их внимания уже действующая школа или они предпочтут открыть частные учебные заведения, пока не известно. По словам г-жи Ревазян недавно в Армении побывали специалисты из Кипра, чтобы на месте ознакомиться с возможностями армянской стороны и в будущем открыть школу авиации, где будут представлены все профессии этой сферы.

“Они готовы создать подобную школу и готовить таких лицензированных специалистов, чтобы подготовленные в Армении кадры могли летать в Европе. Сейчас переговоры с ними находятся на предварительной стадии”, — рассказала она.

На сегодня же одним из важных своих достижений по итогам годовой деятельности на посту начальника Комитета гражданской авиации г-жа Ревазян считает то, что в вопросах обеспечения безопасности полетов была проделана колоссальная работа. Как итог, ей удалось добиться бесплатного обучения персонала Комитета в престижных учебных заведениях Сингапура, Китая и Франции.

“Для того, чтобы мы могли обеспечить самый высокий уровень безопасности полетов, очень важно наличие соответствующего образования. В ходе своих встреч с коллегами из-за рубежа была достигнута договоренность о том, что Сингапурская авиационная академия и гражданская авиация Китая предоставят нам бесплатные места для обучения. Аналогичное соглашение есть и с Национальной школой гражданской авиации (ENAC) в Тулузе во Франции”, — с гордостью сообщила, добавив, что наряду с этим удалось привлечь в Армению высококлассных и весьма высокооплачиваемых международных экспертов, которые провели бесплатный мастер-класс с местными специалистами по разным направлениям в сфере авиационной безопасности.