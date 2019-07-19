Государство Июль 19, 2019 | Автор : admin

На очередной встрече экспертной рабочей группы по реформам в сфере общественного транспорта Еревана был представлен окончательный вариант новой транспортной сети. На обсуждении присутствовали сотрудники различных подразделений мэрии, члены Совета старейшин Еревана, представители общественного сектора, эксперты, а также члены рабочей группы, созданной по решению вице-премьера для обсуждения мероприятий по внедрению новой сети.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, придав важность процессу реформирования системы общественного транспорта, мэр Еревана Айк Марутян выразил надежду на то, что благодаря внедрению новой транспортной сети в столице, наконец, будет действовать достойная жителей города система пассажирских перевозок.

Члены делегации британской консалтинговой компании WYG представили заключительный отчет, в частности, отметив, что современная единая сеть общественного транспорта обеспечит гибкую и интегрированную тарифную и билетную систему. Вместо действующих на данный момент 111 автобусных маршрутов новая транспортная сеть предлагает 42 маршрута, существенно снизится количество транспортных средств: будет задействовано 845 автобусов и 101 троллейбус.

В автобусный парк включены также запасные средства, которые составляют 15% от общего числа. Более чем в три раза будет сокращена протяженность сети. Это не означает, что будет уменьшено покрытие, просто будут ликвидированы повторяющиеся маршруты, благодаря чему станет возможно осуществить значительную экономию при использовании и эксплуатации сети, что существенно облегчит тарифное бремя. Общественный транспорт будет адаптирован для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

В рамках встречи участники представили также свои предложения и замечания относительно обслуживания новой маршрутной сети, внедрения программы, технических возможностей автобусов, расчета тарифа, развития электротранспорта и других вопросов.

“Транспорт имеет для нас важное стратегическое значение, поэтому на данный момент мы склоняемся к реализации программы на 100% за счет общинных и государственных средств, что позволит понять, какую часть можно делегировать частному сектору”, — отметил мэр столицы, выразив благодарность компании WYG за сотрудничество, а также экспертной рабочей группе по реформам в сфере общественного транспорта Еревана за выполненную работу.

“Это большая ответственность, которую взяли на себя государство и община Ереван. Надеемся, что сроки задействования сети не превысят два года”, — подчеркнул Айк Марутян.