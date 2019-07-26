Стремясь решить жилищные проблемы населения, исполнительная власть на вчерашнем заседании внесла изменения и дополнения в утвержденный решением от 24 марта 2011 года Порядок дарения жилищных площадей, закрепленных за учреждениями государственного управления, и приняла решение безвозмездно передать 106 жилых площадей в собственность жителей.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что для дарения комнат, занятых жильцами в общежитиях, подведомственных учреждениям государственного управления, установлены следующие условия: жилые площади безвозмездно предоставляются гражданам РА, взятым на учет на соответствующей площади до 1 декабря 2017 года и фактически проживающим там, за исключением проживающих в приграничных общинах, в отношении которых ограничение срока фактического проживания не предусмотрено. Другим условием безвозмездного предоставления жилплощади является отсутствие получения жилья при государственном содействии, неполучение финансового содействия для приобретения жилплощади, а также отсутствие недвижимого имущества на правах собственности. Предлагаемым изменением охвачены 106 комнат, которые будут предоставлены 100 семьям, насчитывающим 231 человека. Договор дарения планируется заключить в течение года.

Это хорошее решение избавить людей от волокиты, отметил вице-премьер Тигран Авинян, подчеркнув, что квартиры передаются в собственность людям, фактически проживающим в них.

Другим решением правительство утвердило изменения в решении “Об утверждении примерной формы финансово-экономического отчета коммерческих организаций, осуществляющих гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь и обслуживание”, которое упрощает процедуру предоставления госзаказа.

Министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что министерство упрощает процесс подотчетности для около 500 медицинских учреждений, подписавших договоры. “Отчеты они представляли ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Мы упрощаем и оставляем только один отчет, который будет целостным и всеобъемлющим. Этим мы освобождаем от каждодневного заполнения бумаг, это часто такие бумаги, которые никогда не используются, данные, в которых нет необходимости”, — сказал Торосян.