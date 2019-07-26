Регион Июль 26, 2019 | Автор : admin

По инициативе посольства Армении в Беларуси, Белорусского национального исторического музея, информационных агентств Арменпресс и “БелТА” в Национальном историческом музее Беларуси открылась фотовыставка “Спитакская трагедия: ретроспектива памяти”.

Представляя значение выставки, директор информационного агентства Арменпресс Арам Ананян отметил: “Это не только дань памяти, но и своего рода благодарность всем людям, организациям, государствам и народам, которые во время этой страшной катастрофы поддержали армянский народ и по мере своих сил внесли свой вклад в восстановление зоны бедствия. Мы хотим привезти эту экспозицию в Спитак, в восстановленный белорусами Дворец культуры, как символ будущего и возрождения. Этой выставкой мы также говорим и о будущем, которое пишется уже сегодня”.

Ананян подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил, что в преодолении последствий катастрофы важную роль сыграли также журналисты, которые способствовали реализации гуманитарных миссий в зоне бедствия, представляя истину о стихийном бедствии.

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси Армен Гевондян напомнил, что 7 декабря 1988 года север Армении содрогнулся от мощного Спитакского землетрясения, которое длилось всего лишь 30 секунд, но обернулось 25 тыс. погибших.

“Вот уже более 30 лет боль по родным, друзьям и коллегам. 30 секунд стали началом летописи, длившейся до сегодняшнего дня на пределах силы воли во имя восстановления и процветания разрушенных сел и городов. Трагедия в Спитаке — это также летопись гуманизма и взаимопомощи. Весть о землетрясении направила в Армению тысячи врачей и спасателей из сотен государств мира со всех континентов, которые привезли в нашу страну не только медикаменты или оборудование, но и укрепили веру и своим участием принесли надежду. В самые трудные дни Беларусь также протянула свою руку помощи и внесла вклад в борьбу за каждую жизнь. И сегодня эта выставка говорящим молчанием фотографий передает всю атмосферу тех дней”, — сказал Гевондян.

Посол подчеркнул, что документальный проект “Ретроспектива памяти” стал возможным благодаря партнерским отношениям “БелТА” и Арменпресс.

Генеральный директор “БелТА” Ирина Акулович отметила, что фотовыставка показывает, что любую трагедию можно преодолеть вместе.

“У белорусов есть хорошее слово “толока”. И трагедию в Армении мы преодолевали толокой. Ведь, когда все вместе, тогда все получается. Прежде всего этот смысл мы хотели вложить в выставку, не только вспомнить, но и показать, что толока — единственное, что возможно в сегодняшнем мире”, — сказала Ирина Акулович.

По ее словам, фотокорреспондентам, как и пишущим журналистам, работать очень непросто, потому что темы бывают разные — радостные и печальные, “когда приходится увидеть и горе, и смерть, а это очень тяжело, поэтому и представленные фотографии “БелТА” трогательные и сложные”.

На выставке “Спитакская трагедия: ретроспектива памяти” представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств двух стран, сделанные в трагические дни и показывающие как катастрофу, так и отклик всего человечества, в частности, белорусов, на боль армянского народа.

Экспозиция “Спитакская трагедия: ретроспектива памяти” — исключительный проект, в нем представлены имеющие большую историческую ценность фотографии. Через взгляд в прошлое они напоминают о масштабном стихийном бедствии и о твердой воле его преодолеть.