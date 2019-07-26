Президент РА Армен Саркисян предложил Министерству иностранных дел учредить премию для молодых армянских дипломатов имени Армана Киракосяна.

Это предложение было озвучено 23 июля на церемонии вручения Ордена Почета Арману Киракосяну за многолетнюю безупречную дипломатическую службу. “В связи с сегодняшним днем у меня есть предложение министру иностранных дел и министерству, чтобы подумать об учреждении ежегодной премии для молодых армянских дипломатов имени Армана Киракосяна, она ежегодно будет вручаться лучшему молодому, талантливому дипломату, который в течение года в сфере дипломатии добьется блестящих успехов”, — сказал глава государства. Присутствовавший на церемонии вручения ордена министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян поделился воспоминаниями об Армане Киракосяне, отметив, что Киракосян был путеводителем для каждого дипломата: “Арман Киракосян выполнил свою миссию, создал традицию, культуру становления и развития армянской государственности, дипломатической службы Армении”.

Напомним, 6 июня в возрасте 63 лет ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арман Джонович Киракосян.