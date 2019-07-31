Министерство иностранных дел Армении резко осудило провокации Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. “Вооруженные силы Азербайджана 27 и 28 июля на северо-восточном участке государственной границы Армении осуществили провокационные действия с участием снайперов, в результате которых был убит военнослужащий ВС Армении Арман Булгадарян и ранены двое военнослужащих.

Преднамеренные и провокационные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречат взятым на себя обязательствам по сохранению и укреплению режима прекращения огня, которые были зафиксированы в последнее время на уровне глав двух стран в ходе саммита в Вене 29 марта этого года.

Они игнорируют также принятое 20 июня в Вашингтоне заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел, в котором содержится призыв строго соблюдать обязательства по соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий с использованием снайперов на линии соприкосновения и на государственной границе.

Мы строго осуждаем эти провокации, приводящие к человеческим жертвам, сопровождающиеся отказом Азербайджана в осуществлении мер доверия и безопасности, направленных на сохранение и укрепление режима прекращения огня. Эти действия создают опасность роста напряженности, вся ответственность за которую ложится на азербайджанскую сторону”, — отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян.

Замминистра обороны Армении Габриел Балаян, комментируя журналистам рост напряженности на границе, объяснил это ведущимися как с азербайджанской, так и с армянской стороны активными инженерными работами по укреплению позиций. Он отметил, что Вооруженные силы Армении дали адекватный ответ на провокации азербайджанской стороны. По его словам, армянская сторона предотвращает любую попытку продвижения противника или проведения им таких инженерных работ, которые в будущем позволят ему обрести преимущество над армянскими боевыми позициями.

Есть, однако, еще одна причина для проявления психоза у официального Баку. Апшеронский султанат крайне нервно отреагировал на сообщения о подготовке армянских сторон к строительству дороги Капан (Армения) — Гадрут (Арцах). Сообщивший эту новость секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян отметил, что обсуждения вокруг строительства в 2020г. 150-километровой дороги будут завершены к концу текущего года. Тогда же будет готова дорожная карта строительства. Секретарь СБ РА в ходе визита в Арцах в середине июля встретился с новоназначенным секретарем СБ Арцаха Аршавиром Гарамяном, с которым обсудил инвестиции в стратегические инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности и создания экономических возможностей для развития Арцаха. “Один из основных вопросов, который мы обсудили, — это развитие стратегических инфраструктур, поскольку без этого безопасность в определенной степени неполноценна, и мы ставим задачу, чтобы, развивая стратегические инфраструктуры, суметь обеспечить безопасность на более высоком уровне. Мы говорили также и о новой стратегии”, — сказал Григорян, подчеркнув взаимосвязанность экономического развития и безопасности Арцаха.

Дорога Капан — Гадрут станет третьей стратегической магистралью, помимо дорог Горис — Степанакерт и Варденис — Мартакерт, связывающей Армению и Арцах. Как отметил в эфире радио “Азатутюн” пресс-секретарь Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян, в военных целях эта дорога используется и сегодня, однако ее состояние, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. Поэтому строительство этой магистрали трудно переоценить. “Коммуникации — один из механизмов войны и важных залогов победы”, — сказал А.Ованнисян.