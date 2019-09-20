Государство Сентябрь 20, 2019 | Автор : admin

В День Независимости в направлении Ереван – Гюмри — Ереван будут работать 4 поезда. Об этом на пресс-конференции в правительстве Армении 18 сентября заявил мэр Гюмри Самвел Баласанян.

“Такого мероприятия в Гюмри не было после землетрясения. Это будет беспрецедентное мероприятие, так как мы ожидаем около 15 тысяч посетителей. В этот день будут работать 4 поезда. Поезда будут отправляться из Еревана в 07:55, 9:15, 9:55 и 12:00 и вернутся обратно в 20:25, 21:40, 22:40 и 24:00”, — отметил мэр.

Самвел Баласанян добавил, что в гостиницах Гюмри все места уже забронированы на этот день, однако жители предоставят и индивидуальные дома.

На организацию и проведение мероприятий по случаю 28-летия независимости Армении из государственного бюджета выделено около 220 млн драмов. Основные мероприятия, посвященные Дню Независимости 21 сентября, начнутся в Центральном парке Гюмри в 11:00. До 23:00 в этом парке отдельными павильонами будут действовать известные в Ереване бары и кафе. В центре города будут организованы 7 музыкальных площадок, в частности, для любителей винила, электронной музыки, рока, джаза, попа, классической и армянской народной музыки. Мероприятия, посвященные Дню Независимости, будут организованы также в Ереване и других областях Армении. В течение всего дня будут проходить общественные обсуждения, кинопросмотры, показы и выставки.

В Гюмри 22-24 сентября пройдет трехдневный рок-фестиваль “Далан Фест”. Фестиваль организован “Товариществом Манукян” и Департаментом культуры и по делам молодежи муниципалитета Гюмри, при финансовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта. Программа реализуется при участии рок-группы “Бамбир”. “Это также прекрасная возможность для всех тех, кто посетят 21 сентября Гюмри, в 28-ю годовщину независимости Армении и не поспешат покидать город. Это захватывающее трехдневное развлечение для всех”, — сказала менеджер проекта Лилит Товмасян.

Стрелочные арки зданий, типичных для архитектуры Александрополя, были известны с 1960-х годов как уникальное архитектурное решение здания, а с 70-х годов были местом сбора рок-музыкантов и любителей рок-музыки. Традиция собираться и играть под этими арками принадлежит группе “Бамбир” и ее лидеру Чагу (Гагик Барсегян). “Этим мы хотим не только возродить традицию игры под арками, но и посредством фестивалей внести в них жизнь”, — сказала Лилит Товмасян, заверяя, что культурная жизнь в Гюмри должна быть вынесена из концертных залов и сделана доступной для широкой публики.

Три главных концерта состоятся 22 сентября с Apple Sock, 23 сентября с Space Band и 24 сентября с Rosen Tal. До тех пор эти районы будут модернизированы и освещены.

Гюмрийский технологический центр также обещает интересный сюрприз в дни фестиваля.