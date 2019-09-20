Регион Сентябрь 20, 2019 | Автор : admin

В Республике Арцах 8 сентября состоялись выборы в органы местного самоуправления, ставшие очередным достижением властей и общества Арцаха в процессе последовательного развития и укрепления демократических институтов в республике.

Нервная реакция Азербайджана на прошедшие выборы была предсказуемой и стала очередным проявлением не только отрицания фундаментальных прав граждан Арцаха, но и неприятия демократических ценностей в целом.

Недоумение вызвали заявления МИД Грузии и Украины, которые ассоциировали себя с антидемократическим режимом Азербайджана. Подобные заявления не только противоречат декларируемой Грузией и Украиной приверженности демократическим ценностям, но и являются вмешательством во внутренние дела Республики Арцах и нарушают принципы равноправия народов и суверенного равенства государств.

В заявлениях МИД Грузии и Украины также содержатся положения, которые искажают суть азербайджано-карабахского конфликта с целью свести его к территориальному спору и выразить поддержку так называемым “международно признанным границам” Азербайджана.

В связи с этим хотели бы напомнить грузинской и украинской сторонам, что Азербайджан не имеет международно признанных границ, кроме российско-азербайджанского участка. Более того, значительный отрезок грузино-азербайджанской границы до сих пор окончательно не согласован. Не определены границы Азербайджана не только с Грузией, но и с другими соседними странами. С некоторыми из них даже не начата процедура делимитации и демаркации границ.

Призываем власти Грузии и Украины оставаться приверженными декларируемой ими системе ценностей, основанной на демократических принципах и уважении прав и свобод человека, и в будущем воздерживаться от заявлений, касающихся реализации гражданами Республики Арцах своих фундаментальных прав, которые закреплены в основополагающих международных документах.