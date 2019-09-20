Общество Сентябрь 20, 2019 | Автор : admin

В приграничном селе Хачик 21 сентября пройдет ежегодный Фестиваль гаты. Уже в шестой раз любители гаты собираются в селе Хачик. Они участвуют в процессе выпечки гаты, дегустируют, знакомятся с творческим трудом жителей общины, представленным урожаем и его благами, наслаждаются природой.

Менеджер программы Фонда “Фестиваль Арени” Ани Мавян на пресс-конференции в зале АРМЕНПРЕСС отметила, что гата не будет обычной, она по своим размерам будет достаточно большой. В прошлом году круглая гата имела диаметр 4 м 30 см, в этом году она будет на 20 см больше.

“Фестиваль будет насыщен мероприятиями, предусмотрены мастер-классы по приготовлению гаты, лаваша, лапши. Будет приготовление блюд, присущих Хачику. Отдельными павильонами будут представлены плоды урожая и ручная работа жителей села. Все это будет сопровождаться песнями и танцами”, — сказала Ани Мавян.

Основная цель фестиваля — повышение уровня жизни населения в приграничном селе Хачик, стимулирование экономической активности, а также содействие узнаваемости села, с точки зрения туризма.

Глава администрации села Хачик Овик Смбатян отметил, что все эти цели реализовываются из года в год. “За эти годы село Хачик приобрело большую узнаваемость. У нас было много посетителей, которые на месте знакомились с туристическими возможностями нашего села. Фестиваль очень важен для нас, поверьте, наши жители со следующего дня после завершения фестиваля начинают готовиться к следующему мероприятию”, — сказал глава общины.

Священник Хачика Тер Ованес Матевосян отметил, что Фестиваль гаты ежегодно превращается в большой праздник. Приграничное село становится местом празднества, приятного времяпровождения, выявления историко-культурных ценностей.

“Это площадка, на которой крестьянин, живущий у границы, общается с туристами, которые приезжают из диаспоры, чтобы отведать в Армении вкусные блюда, познакомиться с местными культурными ценностями и просто хорошо провести время. В этом году Фестиваль гаты совпал с Днем независимости Армении. Границы нашей независимой страны начинаются и с Хачика. Так что, это хороший повод отметить праздник Независимости именно в приграничном Хачике”, — сказал он. По словам советника управления и стимулирования маркетинга Государственного комитета по туризму Анаит Восканян, подобные фестивали являются серьезным фактором общинного развития.

“Основной задачей фестиваля является способствование популярности села и его национальных и культурных ценностей. Очень важно, что подобные фестивали организуются не только в больших, многолюдных городах, но и в отдаленных селах, чтобы обеспечить приток туристов”, — сказала она. Организаторы уверены, что с увеличением числа посетителей община мало-помалу решит различные экономические и социальные проблемы, повысится уровень жизни села. Анаит Восканян отметила важность проведения в Армении многочисленных фестивалей, подчеркнув, что из года в год на фестивальной арене, на различных площадках мы становимся узнаваемее.