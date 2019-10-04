Регион Октябрь 04, 2019 | Автор : admin

Политический процесс по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха заторможен, пока не удается продвинуться в этом направлении. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”.

“Что касается Нагорного Карабаха, в последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало и они не очень крупные. Состоялся обмен телами погибших, готовится обмен удерживаемыми лицами — в очень малом, небольшом количестве, но, тем не менее, какой-то процесс идет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху — Россия, Франция, США — работают тесно и дружно, встречались уже в этом году трижды, по-моему, с министрами иностранных дел, в том числе в апреле в Москве с моим участием… И что касается обстановки на земле, я бы сказал, что она сейчас спокойнее, чем год назад, но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается”, — сказал Лавров.

Он отметил, что стороны делают серьезные заявления, которые не помогают создавать атмосферу политического процесса. “Но мы, как сопредседатели, вместе с американцами и французами работаем в унисон, слава богу, это, наверное, одна из немногих ситуаций, где у нас абсолютно единое видение, у нас есть базовые документы — мы не хотим их ревизовать, мы хотим на основе этих базовых принципов, которые многократно обсуждались, искать развязку. Но развязку нужно находить, конечно же, через прямой диалог”, — отметил он.

“Контакты есть, но диалог об урегулировании пока не возобновлен. Но я не вижу здесь какой-то такой явной опасности, да и неявной, возобновления каких-то крупных действий”, — заключил Лавров, подчеркнув, что Россия сделает все возможное, чтобы этого не произошло.