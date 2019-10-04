Любовь и вера, преданность, человеческая совесть и добродетель, освободительная борьба и долг перед Родиной. Обо всем этом повествует новый отечественный художественный фильм “Мой крест” режиссера Шаварша Вартаняна, который сегодня выходит на экраны кинотеатров. Этот масштабный армяно-российский кинопроект был запущен в 2014 году, компанией “Ракурс” и московской компанией APcinema, в сотрудничестве с Национальным киноцентром Армении и при поддержке Министерства обороны РА.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о том, как в 1991-92 годах, в период Нагорно-Карабахского освободительного движения, при военной ситуации, перекрещиваются судьбы французского врача-миссионера Жака, работавшего в Баку, и армянской женщины, трагически лишившейся детей на войне. Встретившись и пройдя множество испытаний, они меняют и преодолевают свои личные драмы беспредельной преданностью по отношению друг к другу. Но для того, чтобы быть вместе, им нужно преодолеть непреодолимое. Для Соны, ставшей бесстрашным снайпером, есть одна-единственная движущая сила в жизни: отомстить за убитых детей, а для Жака — спасти не только ее раненое тело, но и раненую душу… Через весь фильм красной нитью проходит мысль о том, что “мир создается войной”. Многогранно в картине обыгрывается и тема Креста: это и “крестный” ход армянского народа — его борьба за свою землю и собственное существование, это и белые кресты на формах наших бойцов в Карабахе (их рисовали или пришивали, чтобы отличать от врагов), и Красный крест (занимающийся спасением людей), и красный крест, который рисовала губной помадой на лбу поверженного ею противника Сона… И, конечно же, армянский крестильный крест на груди, как символ нашей веры, любви к своей земле… Разве родиться армянином это не значит нести Крест? Свой, собственный, особый? Многовековая и трагическая история нашего народа — лучшее тому подтверждение.

“Это война всего народа. И не имеет никакого значения, сколько тебе лет, мужчина ты или женщина. И знаешь почему? Потому что вопрос стоит так: быть нам, армянам, или не быть?” — говорит один из героев фильма Жаку. И этой емкой фразой по сути все сказано, равно как и слоганом фильма — “Ни войны ни мира” (Войну мы выиграли, но мира нет).

Надо сказать, что уже до премьеры можно составить определенное впечатление о картине: опубликованный ранее трейлер фильма весьма впечатляет как с визуальной, так и операторской точки зрения (обилие батальных сцен, спецэффекты, профессиональная игра актеров и т.д.). Звуковое оформление и запись звука в формате 5.1 были сделаны на производственно-технической базе Киноконцерна “Мосфильм”. В фильме главные роли исполняют известная актриса Нарине Григорян (Сона) и приглашенный из Франции актер Еро Мурян (Жак). Во взрослом возрасте его героя играет известный российский актер Борис Хвошнянский. В фильме также заняты актеры Шант Ованнисян, Саргис Григорян, Армен Маргарян, Овак Галоян, Александр Хачатрян, Ара Саргсян, Размик Хосроев, Ани Хачикян, Андраник Хачатрян, Левон Мелоян, Левон Казарян, Гнел Улиханян, Ованес Ованнисян, Аркадий Карагулян, Татьяна Дербенева, Карина Гондагсазян и другие. Сценаристы — Шаварш Вартанян, Эдуард Халд, Армен Ватьян, Арсен Даниелян. Операторы — Арто Хачатурян, Максим Айрапетов. Художники-постановщики — Авет Тоноянц, Вардан Седракян. Продюсерами фильма выступили Валерий Саарян и Грачья Месропян. Музыку к фильму написал композитор и известный певец Айко (Айк Акопян).

Эта картина станет еще одним вкладом в увековечивание новейшей армянской истории: нашей нации, в особенности молодому поколению сегодня очень нужны такие фильмы, рассказывающие о героях нашего времени и нашей победе. В особенности, с точки зрения военно-патриотического воспитания, а также в противовес всей низкопробной продукции, доминирующей в телеэфире и прививающей молодежи сомнительные ценности.