Государство Октябрь 04, 2019 | Автор : admin

Под высоким патронатом премьер-министра РА в центре “Ереван — Экспо” Ереванского научно-исследовательского института математических машин с 6 по 9 октября состоится крупнейшее мероприятие в сфере информационных технологий — юбилейный пятнадцатый “Диджитек”. В нем примут участие около 120 местных и зарубежных компаний.

В этом году выставка “Диджитек Экспо — 2019” пройдет параллельно Всемирному форуму информационных технологий (WCIT 2019). Участники WCIT также получат возможность увидеть на территории Мергеляновского института продукцию армянских технологических компаний.

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян отметил, что “Диджитек” — одна из тех выставок, посредством которых Армения имеет возможность представить всему миру свои высокотехнологичные компании. “В рамках выставки состоится министерский “круглый стол”, в котором примут участие делегации из Ирака, Ирана, Египта, ОАЭ, Болгарии, Румынии, Казахстана, Узбекистана, Бангладеш, Грузии, Греции, Малайзии, Литвы, Эстонии, Бразилии, Эфиопии и др. В “Диджитек” примут участие и стартапы, а также инженерные и военно-промышленные компании”, — сказал Аршакян.

Исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Карен Варданян отметил, что в выставке примет участие ряд международных компаний из Малайзии, Ирана, Германии, России, США и других стран. Впервые Министерство высокотехнологической промышленности представит новые компании и военную промышленность. На первом этаже будет сектор министерства и стартапов и большой павильон инженерной лаборатории “Армат”, отметил Варданян и добавил, что из участвующих в выставке компаний международные составляют около 10%.

Соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян подчеркнул, что с 2009 года они участвуют в “Диджитек ЭКСПО” и всегда поддерживали этот проект. Компания Ucom является платиновым спонсором двух важнейших событий технологической осени в Армении — WCIT 2019 и юбилейного DigiTec 2019. “Эти два повода обязательно нужно использовать для стимулирования сотрудничества с международными структурами и ведущими технологическими компаниями, представления возможностей армянской ИТ — сферы и привлечения иностранных инвестиций”, — сказал Есаян.

На вопрос, с какими новостями они выступят, гендиректор Ucom отметил, что обществу будут представлены новые услуги. “В этом году мы представим систему fleet management, которая позволит корпоративным клиентам следить за своими автомобилями, расходами на топливо и оптимизировать свои дорожные расходы. Мы внедрим новую систему YouPay, которая полностью переоснащена и создана на основе новой технологии блокчейн”, — сказал Есаян и добавил, что их сеть полностью переоснащена и уже имеет возможность ретрансляции 4K TV.

По его словам, они уже начали переоборудование устройств в домах граждан. Есаян сообщил, что на первом этапе у них будет только услуга VOD, поскольку телевизионный контент еще не полностью готов к ретрансляции 4K TV.

Выставка “Диджитек 2019” дает возможность принять участие в эксклюзивном мероприятии, за последние 10 лет число посетителей выставки достигло более 80 000 человек. В этом году в выставке примут участие более 120 местных и зарубежных компаний.

Традиционный платиновый спонсор “Диджитек 2019” — компания Ucom, официальный партнер-компания HackTech, PR-партнер — компания P-Art.