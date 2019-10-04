Культура Октябрь 04, 2019 | Автор : admin

Спектаклем “Фауст” Рязанского государственного драматического театра в театре музыкальной комедии им. Пароняна 1 октября стартовал Международный театральный фестиваль “Арм фест”.

В тот же день в непосредственной близости от театра им. Пароняна состоялся спектакль “Путешествие” Санкт-петербургского театра “Крокодил Мимо”, где чемоданы волшебным образом превращаются в поезда, раковины становятся музыкальными инструментами.

Международный театральный фестиваль в этом году продлится до 8 октября. 17-й Международный театральный фестиваль проходит под девизом “Смысл в настоящем”. Он примет более 300 участников и гостей из 24 стран, в числе которых авторитетные деятели искусства, артменеджеры, президенты международных фестивалей Испании, Германии, США, Швеции, Швейцарии, Южной Кореи, Польши, Израиля, Бельгии, России, Ирана, Грузии и других стран.

На 14 ереванских сценах будет представлено более 45 спектаклей. Театралы смогут посмотреть драматические, музыкальные, танцевальные, кукольные, физические, визуальные, цирковые, детские спектакли, моноспектакли, а также постановки на открытом воздухе.

“Арм фест” ежегодно реализует специальные программы. В этом году их четыре: “Популяризация прав детей посредством исполнительского искусства”, “Американская площадка современного танца”, “Иранская программа” и “Показы армянских театров”.

Международный театральный фестиваль “Арм фест”, основанный в 2003 году, проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Председателем фестиваля является Артур Гукасян. С 2006 года “Арм фест” является главным театральным фестивалем на территории бывшего СССР (за исключением Москвы).