Действующий во Франции театральный союз SATE-ATRE, в сотрудничестве с Ереванским театром “Амазгаин” им. Соса Саркисяна, в течение этого месяца проводит цикл мероприятий, посвященных театру Флориана Зеллера. Зеллер — французский романист и драматург, один из самых талантливых авторов своего поколения.

Французские СМИ называют Зеллера “одним из наиболее значительных литературных талантов Франции” (The Independent). Его романы переводят на десятки языков. В 2014г. за пьесу “Отец” Флориан Зеллер получил престижную премию “Мольер”. Его пьесы были сыграны и на Бродвее, и в Вест-Энде. В пьесах Зеллера играли и играют звезды первой величины — Изабель Юппер, Даниэль Отёй, Робер Ирш, Фабрис Лукини, Пьер Ардити и др.

В этом году автор в качестве режиссера приступил к съемкам фильма по своей пьесе “Отец” с оскароносными Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.

Зеллерский месяц в Армении включает в себя различные мероприятия: это показ спектакля “Ложь”, театрализованные читки пьес “Отец”, “Мать” и “Сын”, а также презентация сборника пьес Зеллера, переведенных на армянский язык. Книга будет издана издательством “Зангак”. Проект осуществляется при поддержке посольства Франции в Армении, Лионской метрополии (Métropole de Lyon), Международной организации Франкофонии (OIF) и Совета департамента Изер (CDI).

Как сообщила в беседе с “РА” переводчик, постановщик, кандидат филологических наук, художественный руководитель французского театрального союза SATE-ATRE Сате Хачатрян, театрализованные читки пьес “Отец” и “Мать” уже прошли в Театре “Амазгаин” (1 и 2 октября, соответственно). 6 октября здесь же состоится читка пьесы “Сын”, а 20 октября — показ спектакля “Ложь”, который войдет в репертуар театра и будет перманентно идти на его сцене. Театрализованные читки также войдут в репертуар “Амазгаина”. Спектакль “Ложь” также будет представлен 21 октября в Гаварском государственном театре им. Л.Калантара, а презентация переведенного на армянский язык сборника пьес Флориана Зеллера пройдет в конце октября.

“Этот проект — логическое продолжение проекта, который мы осуществили в прошлом году в рамках Саммита Франкофонии в Армении. Театральный союз “Сатэ-Атх” продолжает свою культурную политику и продвигает современную французскую драматургию в Армении посредством спектаклей, переводов. Мы надеемся, что сможем и в будущем проводить такие мероприятия. Мы также организовали мастер-классы: приглашенная из Франции актриса провела театральные уроки в школах и Французском университете Армении. Цель этих уроков — повышение интереса к французскому языку и постановка спектаклей на французском языке”, — рассказала Сате Хачатрян.

По ее словам, по случаю 150-летия великого армянского писателя Ованнеса Туманяна, театральный союз SATE-ATRE также представит армянской публике французскую постановку сказок Туманяна “Жили-были… Путешествие в Армению”, с участием приглашенного из Франции гваделупского актера и музыканта Янника Луи. “Показ спектакля “Жили-были… Путешествие в Армению” по сказкам Туманяна стал возможен при поддержке Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакотта, который придает большую важность представлению спектакля по сказкам Туманяна на французском языке, в честь 150-летия поэта”, — резюмировала худрук французского театрального союза “Сатэ-Атх”.

Отметим, что спектакль “Жили-были… Путешествие в Армению”, показали уже в Горисе и Масисе. В Ереване спектакль пройдет сегодня, в театре “Гой”, а 5 октября его уже смогут увидеть севанские зрители. Это впервые, когда сказки Туманяна показываются посредством представителей двух культур — армянской и карибской. В спектакле звучат армянские народные песни и карибские импровизации, вся музыка исполняется вживую. Спектакль включает три сказки: “Лгун”, “Глупец” и “Барикендан” (“Масленица”).