Армянский лаваш среди 50 лучших видов хлеба в мире

Экономика Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

Армянский лаваш оказался в числе 50 лучших видов хлеба мира. CNN опубликовал статью, в которой представляет 50 лучших видов хлеба в мире. Второй в этом списке — армянский лаваш.

“Что такое хлеб ? По поводу этого вопроса, вам, скорее всего, не надо долго думать. Вы хотите отведать кусок хлеба, и за это время то, что вы представляете, многое говорит о вашем происхождении”, — отметил автор статьи. В статье автор напоминает слова специалистов о том, что “Хлеб в основном это то, о чем говорит ваша культура”.

CNN представил национальные виды хлеба Афганистана, Бразилии, Египта, Австралии, Бангладеш, Канады, Чили, Китая, Эфиопии, а также Армении и многих других стран. “В немецкой Вестфалии пекари в течение 24 часов пекут несколько штук хлеба, а вот армянский лаваш из пшеничной муки становится красивым за 30 секунд внутри тонира ”, — отметил автор статьи.

В статье автор представляет процесс выпечки лаваша и отмечает, что в нем необходима помощь друзей. “Когда ваша армянская свекровь приближается к вам с хлебом в руке, не удивляйтесь этому. Молодоженам преподносится лаваш, символизирующий изобилие и благополучие. Процесс приготовления лаваша требует участия друзей. При выпечке этого традиционного хлеба собираются женщины, готовят тесто, тонкий и широко раскатывают его на соответствующей подушке, крепят сильным ударом на стенку предварительно разогретого тонира”, — написал автор статьи, подчеркнув, что в этом процессе требуется большое мастерство.

Лаваш — важный компонент армянской культуры, он включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.