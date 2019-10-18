Поздравят Ереван с праздником

Общество Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

Студенты Ереванского государственного колледжа эстрадного и джазового искусства в рамках празднества “Эребуни-Ереван”, которое в этом году отмечается 19 октября, выступят в различных парках административного района Шенгавит.

Директор колледжа Тигран Давтян в беседе с корреспондентом Арменпресс сказал, что студенты вместе с жителями Шенгавита исполнят “Эребуни-Ереван”. “Они представят различные концертные выступления, исполнят известные произведения джаза, рока, эстрады и других жанров. Выступит и танцевальная группа нашего колледжа. Мы попытаемся преподнести праздник всем ереванцам”, — отметил Давтян и добавил, что они примут участие в концерте, который состоится в тот же день на площади Гарегина Нжде.

Он пожелал ереванцам терпения, отметив, что Ереван — столица всего армянства.