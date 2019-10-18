Первое заседание Подкомитета по географическим заметкам Армения-ЕС

Регион Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

В Брюсселе 16 октября в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом состоялось первое заседание Подкомитета по географическим заметкам.

Kак сообщили в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в заседании приняла участие делегация Армении во главе с заместителем министра экономики Наирой Маргарян.

В ходе заседания стороны представили последние развития в рамках законодательства и соответствующей политики географических заметок. Были представлены и обсуждены вопросы, касающиеся реализации положений, закрепленных статьями 230-240 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, и достигнутых договоренностей. Были обсуждены процессы, связанные с защитой товарных знаков “Шампанское” и “Коньяк”, и дальнейшие работы в этом направлении, также и другие вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в связи с географическими заметками и наименованиями мест происхождения.

В ходе заседания стороны приняли Процедурные правила Подкомитета географических указаний и сформировали пункты двустороннего опроса.

Между Республикой Армения и Европейским Союзом 24 ноября 2017 года было заключено соглашение “О всеобъемлющем и расширенном партнерстве”, основные положения которого временно вступили в силу с 1 июня 2018 года.

В соответствии со статьей 240 Соглашения создан Подкомитет по географическим заметкам. Заседания Подкомитета географических заметок проводятся не реже одного раза в год на основании предварительной двусторонней договоренности.