Байден предрек распад НАТО

Регион Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

“Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. …У нас будут настоящие проблемы”, — сказал Байден на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии. При этом бывший вице-президент отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.

В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой ИГ.