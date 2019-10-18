Сопредседатели посетили Ереван и Степанакерт

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов после встречи международных посредников по карабахскому урегулированию в Степанакерте с президентом Арцаха Бако Саакяном заявил журналистам, что в ходе беседы медиаторы рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке и представили свои подходы и видение по тем гуманитарным проблемам, которые обсуждались с президентом Азербайджана и премьером Армении на Венском саммите, а затем на встрече в Москве. “Речь идет, в частности, о журналистском обмене и об улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц. Есть определенные идеи, и работа продолжается”, цитирует Попова “Арцахпресс”.

Российский дипломат проинформировал, что тройка сопредседателей МГ недавно побывала в Женеве, встречалась с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и имела с ним конструктивную беседу. По словам Попова, в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана их следующая встреча состоится в Братиславе.

Деталей обсуждения Попов не сообщил. Нет их и в официальных пресс-релизах. Так, в сообщении пресс-службы президента Арцаха отмечается, что на встрече президента страны Бако Саакяна с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США), Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком и сопровождающими их должностными лицами были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном. Президент Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Днем раньше в Ереване международные посредники встречались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном. Глава Кабмина Армении и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта. В контексте укрепления атмосферы доверия между сторонами была отмечена важность шагов, направленных на укрепление режима прекращения огня. Собеседники поговорили и о необходимости подготовки народов к миру и шагах в этом направлении.

В ходе встречи с главой МИД РА стороны коснулись обсуждений между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, которые состоялись в сентябре этого года, и развитий, зафиксированных после этой встречи. Была отмечена важность формирования благоприятной для мира атмосферы и снижения уровня напряженности на границе. Собеседники затронули позиции сторон в процессе мирного урегулирования конфликта. Мнацаканян подчеркнул необходимость обеспечения соразмерности обязательств в мирном процессе.

Из Арцаха сопредседатели направятся в Азербайджан. Примечательно, что в день пребывания посредников в Степанакерте официальный Баку устроил очередное пропагандистское шоу. МИД Азербайджана ни с того ни с сего выступил с комментарием по поводу маршрута визита, “который пролегает из Еревана в Карабах и только потом в Баку” и “ответил на вопрос, согласован ли этот маршрут с обеими сторонами конфликта или это является решением самих сопредседателей и может рассматриваться как неуважение к территориальной целостности Азербайджана”. Посредники не впервые посещают зону конфликта именно по этому маршруту, и никогда вопросов по этому поводу не возникало. На сей раз Баку избрал этот смехотворный способ в очередной раз напомнить о так называемой “азербайджанской общине НК”, с которой сопредседатели также “поддерживают контакты”, и, естественно, о мифической “территориальной целостности Азербайджана”.

Более того, именно в этот день в азербайджанском сегменте соцсетей стали активно распространяться видеокадры флешмоба в Азербайджане, участники которого якобы вознамерились идти в Арцах. Непонятно, использованы были старые кадры (попытки такого рода акций имели место не один раз) или это новая попытка. В любом случае, они организовываются организациями, подконтрольными президенту Алиеву. Заместитель главы аппарата президента Арцаха Давид Бабаян назвал это “дешевой акцией”, реализовать которую технически невозможно. “…Наша граница с Азербайджаном не просто граница, а фактически линия фронта. Если эти люди действительно хотят пересечь границу, они для начала должны преодолеть несколько линий обороны азербайджанских ВС, потом пересечь заминированную полосу, достаточно широкую. Азербайджанцами же заминированную полосу. То есть они даже не будут иметь возможности подойти к нашим границам, потому что все подорвутся на этой полосе. И азербайджанская сторона вряд ли станет использовать технику и расчищать полосу. После этого они должны пройти еще одну полосу с нашей стороны. То есть они даже физически не смогут подобраться к нашим позициям, не говоря уже о пересечении границы”, — сказал он News.am.

Алиев и Эрдоган апеллируют к тюркскому миру

Однако главное пропагандистское шоу президент Азербайджана устроил на прошедшем на днях в Баку седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Выступая перед главами Казахстана, Киргизии, Турции, принятого на этом форуме в Совет Узбекистана и премьер-министром Венгрии, имеющей статус наблюдателя, Алиев заговорил о Зангезуре, “передача которого Армении привела к географическому расколу тюркского мира”, раскрыв тем самым причину своего наезда в Ашхабаде на установление в Ереване памятника Гарегину Нжде, вклад которого в защиту Зангезура от посягательств от турок, кавказских татар и их приспешников трудно переоценить. Судя по сообщениям азербайджанских СМИ, в поддержку Алиева высказался лишь Эрдоган, вновь пообещавший, что Турция сделает все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, комментируя эти высказывания, отметила, что “президент Азербайджана вновь подтвердил свои претензии в отношении армянских территорий, на этот раз добавив в свое выступление ноты пантюркизма”. “Искаженное восприятие и подходы Азербайджана и Турции к региональной безопасности, основанные на расизме и дискриминации, препятствуют мирному урегулированию конфликтов и способствуют распространению нестабильности в регионе и за его пределами. Все это также подчеркивает наш приоритет обеспечения безопасности армянского народа в регионе”, — подчеркнула она.

Касаясь заявления Эрдогана о том, будто Турция на протяжении своей истории не осуществляла и не осуществит резню гражданского населения, пресс-секретарь МИД РА отметила: “После того, как 24 апреля этого года президент Турции в своем заявлении попытался оправдать осуществление геноцида армянского народа на его исторической Родине, никакое заявление президента Турции по этому вопросу не заслуживает комментариев”.

Примечательно, что саммит проходил на фоне военного вторжения Турции в северные районы Сирии, что привело к многочисленным жертвам в том числе среди мирного населения. А ввиду того, что очередная турецкая операция в Сирии вызвала негодование международного сообщества (Турцию поддержали лишь Азербайджан, Пакистан и Катар), Анкара попыталась использовать форум для “объединения тюрков”, попросив у Совета “серьезной поддержки в борьбе с терроризмом и с FETÖ” (организация сторонников Фетхуллаха Гюлена, обвиняемая турецкими властями в организации попытки государственного переворота). Не знаю, как с FETÖ, но в борьбу Турции с курдами, коих Анкара причисляет к террористам, вышеуказанные страны вряд ли вмешаются. Во всяком случае спустя несколько дней после саммита ни одна из них не отличилась не только действиями, но и заявлениями по этому поводу.