Бако Саакян удостоен премии

Культура Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

Президент Республики Арцах Бако Саакян в Ереване принял участие в торжественном мероприятии, организованном в рамках кинофестиваля “Реформируя мир”.

Kак сообщает пресс-служба президента Арцаха, Бако Саакян выразил признательность организаторам фестиваля за вручение ему гуманитарной премии за деятельность, направленную на защиту прав человека и права на самоопределение, отметив, что Арцахское движение и процесс государственного строительства Республики Арцах являются образцовым проявлением защиты прав человека и самоопределения.