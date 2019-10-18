Дань человеческому героизму и величию музыкального гения

Фестиваль #AraratChallenge Fest пройдет на площади Свободы 19 и 20 октября, в рамках первого Форума “Аврора”. Фестиваль, цель которого содействовать гуманитарной деятельности, будет сочетать в себе культуру и образование. Помимо концертов известных исполнителей, в рамках фестиваля также будут организованы открытые дискуссии, лекции, мастер-классы и благотворительные проекты. В частности, на фестивале #AraratChallenge будут организованы и арт-мероприятия, где кураторы помогут гостям вместе создать произведения искусства, символизирующие “начало новой жизни” для стран и регионов по всему миру. состоится турнир по излюбленному в Армении виду спорта — шахматам, а также разные мастер-классы — от ковроткачества до блогинга.

Как сообщили “РА” из отдела по связям с общественностью Фонда IDeA, Фестиваль #AraratChallenge Fest входит в программу первого Форума “Аврора”, который проходит в Армении с 14 по 21 октября. Это первый проект такого рода в регионе, ставший воплощением видения филантропов Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Форум собрал ведущих мировых экспертов в области социальных, научно-технологических, образовательных и гуманитарных инноваций. На неделю наша страна превратилась в площадку для обмена опытом и обсуждения примеров успешных и революционных решений самых разных проблем — от улучшения инфраструктуры до прорывов в области здравоохранения и расширения прав и возможностей женщин.

Церемония премии “Аврора”-2019 состоится 19 октября на площади Свободы в Ереване и будет открыта широкой публике. На мероприятии будут представлены герои “Авроры”-2019, чья выдающаяся работа оказала исключительное воздействие на человечество. Помимо этого, будет назван лауреат премии “Аврора”-2019, который получит грант в размере 1 млн долларов на продолжение эстафеты добра и помощь выбранным им организациям. После церемонии премии “Аврора” пройдет концерт под открытым небом российско-армянской исполнительницы Мариам Мерабовой и обладателя премии “Грэмми”, американского музыканта Даны Леона.

Дана Леон — всемирно известный исполнитель на электровиолончели и тромбоне, за плечами которого длинный список музыкальных достижений. Он стал самым молодым преподавателем джаза в Стэнфордском университете, получив эту должность в 16 лет. Лауреат премии “Грэмми” (за лучший альбом в жанре латиноамериканского джаза, записанный совместно с Пакито Д’Риверой), он работал с Канье Уэстом, Шоном “Пи Дидди” Комбсом, DJ A-Trak, DJ Qbert и другими известными исполнителями. Музыкант также был одним из спикеров на TEDxShanghai в Китае, вошел в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума и стал послом американской музыки.

“Я взволнован и рад возможности выступить на фестивале #AraratChallenge Fest. Оказаться среди ведущих мировых гуманитарных деятелей и новаторов — само по себе большая честь. Одна из моих целей, как исполнителя, заключается в том, чтобы использовать свое положение для поддержки других. В основе фестиваля лежит принцип помощи людям, и я надеюсь, что музыка и искусства наполнят наши сердца новыми надеждами”, — отмечает музыкант.

На следующий день, 20 октября, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на площади Свободы исполнит программу для детей, куда войдет симфоническая сказка Сергея Прокофьева “Петя и волк”. Текст сказки на армянском языке прочтет артист Грант Тохатян. А вечером, в концертном зале “Арам Хачатурян” на благотворительном концерте-посвящении “Авроры”, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представит специальную программу, включающую в себя важнейшие классические произведения армянских, русских и европейских композиторов.

“Я глубоко признателен Валерию Гергиеву и Симфоническому оркестру Мариинского театра и особенно рад, что они разделят с нами этот важный день. 20 октября в Ереване мы сможем воздать должное не только человеческому героизму, но и величию музыкального гения”, — сказал Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы “Аврора”.

“Армения для меня особая страна, и я горячо приветствую насыщенную, интересную и ценную деятельность гуманитарной премии “Аврора”, которая ведется по всему миру. Я хочу призвать сторонников лучшего будущего для наших детей и внуков смелее выходить со своими предложениями. Больше всего сегодня нужны люди, которые говорят правду, и именно они являются истинными героями и могут сделать очень многое. Я призываю вас всячески способствовать успеху Гуманитарной инициативы “Аврора”, — сказал Валерий Гергиев, художественный руководитель-директор Мариинского театра и член Отборочной комиссии премии “Аврора”.

Отметим, что на концерте в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра выступит всемирно известный пианист, Заслуженный артист РА Айк Меликян. Как сообщил “РА” Айк Меликян, он впервые сотрудничает с этим прославленным коллективом, что очень радует его как солиста.

“В своих интервью я всегда подчеркивал, что у ереванской публики есть уникальная энергетика и особое уважение к искусству, которое чувствуется даже за кулисами. Выступление в зале Хачатуряна для меня всегда праздник! И я очень рад, что на этот раз у меня сразу два выступления в этом же зале — 18 октября в рамках Ереванского международного фестиваля со скрипачкой Ануш Никогосян, а также 20 октября на благотворительном концерте гуманитарной инициативы “Аврора”, где буду исполнять фортепианный концерт Хачатуряна и сольные произведения, посвященные 150-летию Комитаса”, — отметил Айк Меликян.