Государство Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве продолжаются обсуждения заявок бюджетного финансирования государственных ведомств. В частности, вчера были обсуждены заявки бюджетного финансирования министерства иностранных дел и полиции на 2020 год.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, заявки были обсуждены с учетом основных задач ведомств, требующих срочного решения вопросов, приоритетов, а также реализуемых реформ.

Премьер-министр Пашинян отметил, что заявки будут удовлетворены с учетом выполненных ведомствами поручений, реализации работ по повышению эффективности деятельности, а также эффективности и целесообразности предлагаемых расходов. В соответствии с этим в рамках обсуждения премьер-министр дал руководителям ведомств конкретные поручения.